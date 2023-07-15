https://ria.ru/20230715/elektrosamokat-1884319555.html
Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката
Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката - РИА Новости, 15.07.2023
Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката
Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею - в прохладном месте, советует МЧС России. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T02:48
2023-07-15T02:48
2023-07-15T02:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Загоревшийся при движении электросамоката литий-ионный аккумулятор лучше всего тушить водой, а заряжать батарею - в прохладном месте, советует МЧС России. Ведомство отмечает, что в процессе эксплуатации электросамокатов повреждение литий-ионных аккумуляторов может привести к их возгоранию. "Потушить такой огонь можно лишь одним способом - полностью погрузить батарею в воду", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Спасатели также советуют постоянно контролировать процесс зарядки электросамоката. "Лучше это делать в прохладном месте, отвод тепла поможет предупредить перегрев батареи", - уточняет МЧС РФ.
https://ria.ru/20230615/samokat-1878387652.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Россиянам объяснили, что делать при возгорании электросамоката
МЧС: загоревшийся литий-ионный аккумулятор электросамоката лучше всего тушить водой