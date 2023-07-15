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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 - РИА Новости, 15.07.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17
Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:35
2023-07-15T09:35
2023-07-15T10:54
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В автобусе находился 41 челоек. Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о 14 пострадавших."Семнадцать - пострадало, семь - госпитализированы с различными травмами, 2 погибло", - прокомментировали в ведомстве.В ГУ МЧС отмечают, что на месте сейчас работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.
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краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Краснодарском крае достигло 17
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы
в Анапу
, с грузовиком произошло в Брюховецком районе
Кубани на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В автобусе находился 41 челоек. Ранее в ГУ МЧС
по Краснодарскому краю
сообщали о 14 пострадавших.
"Семнадцать - пострадало, семь - госпитализированы с различными травмами, 2 погибло", - прокомментировали в ведомстве.
В ГУ МЧС отмечают, что на месте сейчас работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.
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