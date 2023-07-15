https://ria.ru/20230715/dtp-1884334974.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 - РИА Новости, 15.07.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 17

Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:35

2023-07-15T09:35

2023-07-15T10:54

происшествия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884342136_0:219:1170:877_1920x0_80_0_0_16a5e696bf4255d7e10c86bb2ec2b968.jpg

КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани увеличилось до 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В автобусе находился 41 челоек. Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о 14 пострадавших."Семнадцать - пострадало, семь - госпитализированы с различными травмами, 2 погибло", - прокомментировали в ведомстве.В ГУ МЧС отмечают, что на месте сейчас работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.

https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край