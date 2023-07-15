https://ria.ru/20230715/donetsk-1884333642.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли город Донецк и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:15

2023-07-15T09:15

2023-07-15T09:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.45 (совпадает с мск) – населенный пункт . Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров…; 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230715/krakh-1884323049.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия