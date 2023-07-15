https://ria.ru/20230715/donetsk-1884333642.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли город Донецк и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:15
2023-07-15T09:15
2023-07-15T09:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 02.45 (совпадает с мск) – населенный пункт . Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров…; 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/krakh-1884323049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район натовскими снарядами