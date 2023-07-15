https://ria.ru/20230715/donbass-1884349116.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска обстреляли город Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:00

2023-07-15T12:00

2023-07-15T12:00

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.00 – населенный пункт Семеновка – Ясиноватский район: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230714/donetsk-1884121235.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия