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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/donbass-1884349116.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку
Украинские войска обстреляли город Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:00
2023-07-15T12:00
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.00 – населенный пункт Семеновка – Ясиноватский район: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230714/donetsk-1884121235.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ вновь обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 09.44 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.00 – населенный пункт Семеновка – Ясиноватский район: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Вчера, 09:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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