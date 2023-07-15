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ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 15.07.2023 (обновлено: 14:11 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/dnr-1884361488.html
ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье
ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 15.07.2023
ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье
Российские авиация и артиллерия поразили 73 украинских артподразделения, а также живую силу и технику в 93 районах, поражены склады боеприпасов в ДНР и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:56
2023-07-15T14:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 73 украинских артподразделения, а также живую силу и технику в 93 районах, поражены склады боеприпасов в ДНР и Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районах населенных пунктов Ямполь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230715/trevoga-1884356240.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье

Минобороны: российская авиация уничтожила украинские склады боеприпасов в ДНР и Запорожье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили 73 украинских артподразделения, а также живую силу и технику в 93 районах, поражены склады боеприпасов в ДНР и Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районах населенных пунктов Ямполь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", - уточнили в МО РФ.
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