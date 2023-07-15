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Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов - РИА Новости, 15.07.2023
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07:38 15.07.2023
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Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов
Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов - РИА Новости, 15.07.2023
Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов
Почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах России, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:38
2023-07-15T07:38
россия
москва
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах России, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Профосмотры и диспансеризацию в новых регионах уже прошли почти 400 тысяч граждан", - сказал Мурашко. По его словам, жители новых территорий, у которых выявляются заболевания, получат необходимое лечение. "В том числе высокотехнологичную помощь как в лечебных учреждениях регионов проживания, так и в других регионах нашей страны, а также, в случае необходимости, в ведущих федеральных медицинских центрах", - отметил министр.
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россия, москва, михаил мурашко, общество
Россия, Москва, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов

Мурашко: почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах России, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Профосмотры и диспансеризацию в новых регионах уже прошли почти 400 тысяч граждан", - сказал Мурашко.
По его словам, жители новых территорий, у которых выявляются заболевания, получат необходимое лечение.
"В том числе высокотехнологичную помощь как в лечебных учреждениях регионов проживания, так и в других регионах нашей страны, а также, в случае необходимости, в ведущих федеральных медицинских центрах", - отметил министр.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Мурашко: раньше новые регионы не получали профилактической помощи
07:14
 
РоссияМоскваМихаил МурашкоОбщество
 
 
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