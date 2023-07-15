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Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов

Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов - РИА Новости, 15.07.2023

Мурашко сообщил о диспансеризации почти 400 тысяч граждан новых регионов

Почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах России, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:38

2023-07-15T07:38

2023-07-15T07:38

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 400 тысяч граждан прошли диспансеризацию в новых регионах России, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Профосмотры и диспансеризацию в новых регионах уже прошли почти 400 тысяч граждан", - сказал Мурашко. По его словам, жители новых территорий, у которых выявляются заболевания, получат необходимое лечение. "В том числе высокотехнологичную помощь как в лечебных учреждениях регионов проживания, так и в других регионах нашей страны, а также, в случае необходимости, в ведущих федеральных медицинских центрах", - отметил министр.

https://ria.ru/20230715/regiona-1884325972.html

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