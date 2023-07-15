https://ria.ru/20230715/deti-1884317853.html

Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы

Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы - РИА Новости, 15.07.2023

Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы

Четверо братьев и сестер из народа мукутуй, которых спасли после авиакатастрофы и 40 дней в тропическом лесу, прошли реабилитацию и покинули больницу, они... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T01:52

2023-07-15T01:52

2023-07-15T01:53

в мире

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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Четверо братьев и сестер из народа мукутуй, которых спасли после авиакатастрофы и 40 дней в тропическом лесу, прошли реабилитацию и покинули больницу, они остаются под опекой колумбийского института семейного благополучия, сообщили чиновники в ходе пресс-конференции. "У нас была возможность сопровождать их во время выписки, они была очень трогательной... Мы смогли получить поддержку организаций коренных народов и "большой семьи", которые помогали нам на протяжении всего процесса восстановления и ухода, мы собираемся поддерживать эти связи на этом новом этапе", - заявила в ходе пресс-конференции представитель института семейного благополучия, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале организации. По словам чиновников, до тех пор, пока не будут сняты вопросы о полноценной опеке над детьми (они жили с матерью, которая погибла в катастрофе), они останутся под временной опекой колумбийских властей. Четверо детей из семьи коренных народов в возрасте от одного до 13 лет, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни в сельве, были найдены живыми 9 июня.

https://ria.ru/20230713/turisty-1883873887.html

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в мире