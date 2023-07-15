https://ria.ru/20230715/deti-1884317853.html
Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы
Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы - РИА Новости, 15.07.2023
Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы
Четверо братьев и сестер из народа мукутуй, которых спасли после авиакатастрофы и 40 дней в тропическом лесу, прошли реабилитацию и покинули больницу, они... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T01:52
2023-07-15T01:52
2023-07-15T01:53
в мире
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Четверо братьев и сестер из народа мукутуй, которых спасли после авиакатастрофы и 40 дней в тропическом лесу, прошли реабилитацию и покинули больницу, они остаются под опекой колумбийского института семейного благополучия, сообщили чиновники в ходе пресс-конференции. "У нас была возможность сопровождать их во время выписки, они была очень трогательной... Мы смогли получить поддержку организаций коренных народов и "большой семьи", которые помогали нам на протяжении всего процесса восстановления и ухода, мы собираемся поддерживать эти связи на этом новом этапе", - заявила в ходе пресс-конференции представитель института семейного благополучия, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале организации. По словам чиновников, до тех пор, пока не будут сняты вопросы о полноценной опеке над детьми (они жили с матерью, которая погибла в катастрофе), они останутся под временной опекой колумбийских властей. Четверо детей из семьи коренных народов в возрасте от одного до 13 лет, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни в сельве, были найдены живыми 9 июня.
https://ria.ru/20230713/turisty-1883873887.html
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в мире
Спасенных в джунглях после авиакатастрофы детей выписали из больницы
Детей, которых спасли из колумбийских джунглей после авиакатастрофы, выписали из больницы
МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Четверо братьев и сестер из народа мукутуй, которых спасли после авиакатастрофы и 40 дней в тропическом лесу, прошли реабилитацию и покинули больницу, они остаются под опекой колумбийского института семейного благополучия, сообщили чиновники в ходе пресс-конференции.
«
"У нас была возможность сопровождать их во время выписки, они была очень трогательной... Мы смогли получить поддержку организаций коренных народов и "большой семьи", которые помогали нам на протяжении всего процесса восстановления и ухода, мы собираемся поддерживать эти связи на этом новом этапе", - заявила в ходе пресс-конференции представитель института семейного благополучия, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале организации.
По словам чиновников, до тех пор, пока не будут сняты вопросы о полноценной опеке над детьми (они жили с матерью, которая погибла в катастрофе), они останутся под временной опекой колумбийских властей.
Четверо детей из семьи коренных народов в возрасте от одного до 13 лет, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни в сельве, были найдены живыми 9 июня.
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