https://ria.ru/20230715/britaniya-1884321340.html
СМИ: минобороны Британии сократит тысячи служащих и остановит набор новых
СМИ: минобороны Британии сократит тысячи служащих и остановит набор новых - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: минобороны Британии сократит тысячи служащих и остановит набор новых
Министерство обороны Великобритании сократит около трех тысяч гражданских служащих и временно прекратит набирать новых, чтобы повысить зарплаты в вооруженных... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T04:04
2023-07-15T04:04
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании сократит около трех тысяч гражданских служащих и временно прекратит набирать новых, чтобы повысить зарплаты в вооруженных силах, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "Источники из сферы обороны заявили... о плане сократить бюджет на персонал на 5%, что включает цель убрать 2-3 тысячи должностей", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что сокращение будет происходить не за счет увольнений, а за счет незаполнения ряда вакансий. По данным телеканала, приостановка приема на работу продлится несколько недель, а затем будет проводиться "контролируемый набор". В минобороны в свою очередь заявляют, что эти меры не отразятся на нынешних операциях и помощи Украине. Телеканал напоминает, что в 2021 году британское минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 тысяч человек - наименьшего значения со времен Наполеоновских войн. Это решение вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе". Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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СМИ: минобороны Британии сократит тысячи служащих и остановит набор новых
SN: минобороны Британии сократит тысячи рабочих мест и приостановит набор новых служащих
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Министерство обороны Великобритании сократит около трех тысяч гражданских служащих и временно прекратит набирать новых, чтобы повысить зарплаты в вооруженных силах, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на источники.
«
"Источники из сферы обороны заявили... о плане сократить бюджет на персонал на 5%, что включает цель убрать 2-3 тысячи должностей", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что сокращение будет происходить не за счет увольнений, а за счет незаполнения ряда вакансий.
По данным телеканала, приостановка приема на работу продлится несколько недель, а затем будет проводиться "контролируемый набор".
В минобороны в свою очередь заявляют, что эти меры не отразятся на нынешних операциях и помощи Украине
.
Телеканал напоминает, что в 2021 году британское минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 тысяч человек - наименьшего значения со времен Наполеоновских войн. Это решение вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе".
СМИ: министр обороны Британии рассматривает возможность покинуть пост
Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.
После начала спецоперации РФ
на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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