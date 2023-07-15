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Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России - РИА Новости, 15.07.2023
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10:44 15.07.2023 (обновлено: 13:39 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/biznes-1884341442.html
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России - РИА Новости, 15.07.2023
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России
Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:44
2023-07-15T13:39
экономика
россия
италия
итало-российская торговая палата
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Мне кажется, что сейчас даже те, кто не ушел, думают - остаться или уходить. Никто не думает приходить в Россию. Есть определенные сектора, которые не требуют инвестиций, например, мода, они могут быть заинтересованы остаться", – сказал Пелаццо. Президент ИРТП уточнил, что такие компании, как Calzedonia продолжают работать без проблем, есть и те, кто притормозил производство, но не ушел из России. "Может быть, если ситуация не изменится, они будут уходить с рынка", – заключил он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230715/biznes-1884328256.html
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экономика, россия, италия, итало-российская торговая палата
Экономика, Россия, Италия, Итало-российская торговая палата
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России

Глава ИРТП Пелаццо: некоторые итальянские компании хотят остаться в России

© Фото : Итало-Российская торговая палатаФердинандо Пелаццо
Фердинандо Пелаццо - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : Итало-Российская торговая палата
Фердинандо Пелаццо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.
"Мне кажется, что сейчас даже те, кто не ушел, думают - остаться или уходить. Никто не думает приходить в Россию. Есть определенные сектора, которые не требуют инвестиций, например, мода, они могут быть заинтересованы остаться", – сказал Пелаццо.
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Президент ИРТП уточнил, что такие компании, как Calzedonia продолжают работать без проблем, есть и те, кто притормозил производство, но не ушел из России.
"Может быть, если ситуация не изменится, они будут уходить с рынка", – заключил он.
Читайте полный текст интервью >>>
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