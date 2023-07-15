https://ria.ru/20230715/biznes-1884341442.html
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России - РИА Новости, 15.07.2023
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России
Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:44
2023-07-15T10:44
2023-07-15T13:39
экономика
россия
италия
итало-российская торговая палата
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Мне кажется, что сейчас даже те, кто не ушел, думают - остаться или уходить. Никто не думает приходить в Россию. Есть определенные сектора, которые не требуют инвестиций, например, мода, они могут быть заинтересованы остаться", – сказал Пелаццо. Президент ИРТП уточнил, что такие компании, как Calzedonia продолжают работать без проблем, есть и те, кто притормозил производство, но не ушел из России. "Может быть, если ситуация не изменится, они будут уходить с рынка", – заключил он. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230715/biznes-1884328256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, италия, итало-российская торговая палата
Экономика, Россия, Италия, Итало-российская торговая палата
Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России
Глава ИРТП Пелаццо: некоторые итальянские компании хотят остаться в России