https://ria.ru/20230715/biznes-1884341442.html

Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России

Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России - РИА Новости, 15.07.2023

Глава ИРТП рассказал, что не все компании хотят уйти из России

Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:44

2023-07-15T10:44

2023-07-15T13:39

экономика

россия

италия

итало-российская торговая палата

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Существуют компании в Италии, которые заинтересованы остаться на российском рынке, но и они, скорее всего, будут уходить, если ситуация не изменится, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Мне кажется, что сейчас даже те, кто не ушел, думают - остаться или уходить. Никто не думает приходить в Россию. Есть определенные сектора, которые не требуют инвестиций, например, мода, они могут быть заинтересованы остаться", – сказал Пелаццо. Президент ИРТП уточнил, что такие компании, как Calzedonia продолжают работать без проблем, есть и те, кто притормозил производство, но не ушел из России. "Может быть, если ситуация не изменится, они будут уходить с рынка", – заключил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230715/biznes-1884328256.html

https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html

россия

италия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, италия, итало-российская торговая палата