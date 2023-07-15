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В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию
В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию - РИА Новости, 15.07.2023
В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию
Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях, это касается производства потребительских товаров, могут пострадать производители... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:57
2023-07-15T07:57
2023-07-15T13:39
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италия
ломбардия
итало-российская торговая палата
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях, это касается производства потребительских товаров, могут пострадать производители оборудования, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. По его словам, поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а сейчас этот показатель упал до 0,9%. "В Италии говорят, что ничего страшного нет, надо просто переориентироваться на другие страны. В реальности это не так", – заявил Пелаццо. "Россия очень много покупала у средних и маленьких производителей, которые не так известны на международном рынке. Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику", – добавил президент палаты. Он отметил, что эти предприятия, особенно производители обуви, делают хорошую продукцию, но являются семейными компаниями. "Не всегда у них есть структура, чтобы заниматься всеми деталями, связанными с экспортом", – подчеркнул Пелаццо. "Также 40% экспорта из Италии – это оборудование, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии. Их продукция очень качественная, не хуже немецкой, но дешевле. Последние 20 лет они работают напрямую с Россией. Россия была достаточно интересным рынком, сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать", - заключил президент палаты. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, италия, ломбардия, итало-российская торговая палата
Россия, Италия, Ломбардия, Итало-российская торговая палата
В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию
Глава торговой палаты Пелаццо: падение экспорта в Россию сказалось на итальянском бизнесе
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях, это касается производства потребительских товаров, могут пострадать производители оборудования, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.
По его словам, поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а сейчас этот показатель упал до 0,9%.
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"В Италии говорят, что ничего страшного нет, надо просто переориентироваться на другие страны. В реальности это не так", – заявил Пелаццо.
"Россия очень много покупала у средних и маленьких производителей, которые не так известны на международном рынке. Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику", – добавил президент палаты.
Он отметил, что эти предприятия, особенно производители обуви, делают хорошую продукцию, но являются семейными компаниями. "Не всегда у них есть структура, чтобы заниматься всеми деталями, связанными с экспортом", – подчеркнул Пелаццо.
"Также 40% экспорта из Италии – это оборудование, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии
. Их продукция очень качественная, не хуже немецкой, но дешевле. Последние 20 лет они работают напрямую с Россией. Россия была достаточно интересным рынком, сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать", - заключил президент палаты.
Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России