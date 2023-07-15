https://ria.ru/20230715/biznes-1884328256.html

В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию

В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию - РИА Новости, 15.07.2023

В Италии оценили ущерб бизнесу из-за падения экспорта в Россию

Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях, это касается производства потребительских товаров, могут пострадать производители... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:57

2023-07-15T07:57

2023-07-15T13:39

россия

италия

ломбардия

итало-российская торговая палата

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Падение экспорта в Россию сказывается на итальянских предпринимателях, это касается производства потребительских товаров, могут пострадать производители оборудования, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. По его словам, поставки товаров из Италии в Россию раньше составляли 4% от всего национального экспорта, а сейчас этот показатель упал до 0,9%. "В Италии говорят, что ничего страшного нет, надо просто переориентироваться на другие страны. В реальности это не так", – заявил Пелаццо. "Россия очень много покупала у средних и маленьких производителей, которые не так известны на международном рынке. Они могли экспортировать, потому что Россия предоставляла им логистику", – добавил президент палаты. Он отметил, что эти предприятия, особенно производители обуви, делают хорошую продукцию, но являются семейными компаниями. "Не всегда у них есть структура, чтобы заниматься всеми деталями, связанными с экспортом", – подчеркнул Пелаццо. "Также 40% экспорта из Италии – это оборудование, которое производят в двух провинциях Италии в Ломбардии. Их продукция очень качественная, не хуже немецкой, но дешевле. Последние 20 лет они работают напрямую с Россией. Россия была достаточно интересным рынком, сейчас санкции сильно влияют и на этот сектор. Они рискуют серьезно пострадать", - заключил президент палаты. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html

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россия, италия, ломбардия, итало-российская торговая палата