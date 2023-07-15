https://ria.ru/20230715/belorussiya-1884335546.html

В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии

В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2023

В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии

Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:41

2023-07-15T09:41

2023-07-15T10:00

белоруссия

роман чегринец

россия

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии. "Считаю, что в Крыму необходимо открыть консульство Белоруссии. Этот вопрос сегодня актуален как никогда, учитывая, что на полуостров приезжает из Белоруссии много туристов, а ближайшее консульство в Ростове", - сказал Чегринец РИА Новости. Чегринец подчеркнул, что сейчас находится с рабочим визитом в Белоруссии, где прошли Дни Республики Крым. "Также стоило бы рассмотреть возможность открытия постоянного представительства Крыма в Республике Беларусь. Этот вопрос тоже проговариваем", - подчеркнул Чегринец.

https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html

https://ria.ru/20230712/obvineniya-1883806187.html

белоруссия

россия

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, роман чегринец, россия, республика крым, политика