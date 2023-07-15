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В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2023
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09:41 15.07.2023 (обновлено: 10:00 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/belorussiya-1884335546.html
В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии
В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2023
В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии
Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:41
2023-07-15T10:00
белоруссия
роман чегринец
россия
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии. "Считаю, что в Крыму необходимо открыть консульство Белоруссии. Этот вопрос сегодня актуален как никогда, учитывая, что на полуостров приезжает из Белоруссии много туристов, а ближайшее консульство в Ростове", - сказал Чегринец РИА Новости. Чегринец подчеркнул, что сейчас находится с рабочим визитом в Белоруссии, где прошли Дни Республики Крым. "Также стоило бы рассмотреть возможность открытия постоянного представительства Крыма в Республике Беларусь. Этот вопрос тоже проговариваем", - подчеркнул Чегринец.
https://ria.ru/20230715/krym-1883976105.html
https://ria.ru/20230712/obvineniya-1883806187.html
белоруссия
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белоруссия, роман чегринец, россия, республика крым, политика
Белоруссия, Роман Чегринец, Россия, Республика Крым, Политика
В Крыму предложили открыть консульство Белоруссии

Общественник Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоман Чегринец
Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Роман Чегринец . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец предложил открыть на полуострове консульство Белоруссии.
"Считаю, что в Крыму необходимо открыть консульство Белоруссии. Этот вопрос сегодня актуален как никогда, учитывая, что на полуостров приезжает из Белоруссии много туристов, а ближайшее консульство в Ростове", - сказал Чегринец РИА Новости.
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Чегринец подчеркнул, что сейчас находится с рабочим визитом в Белоруссии, где прошли Дни Республики Крым.
"Также стоило бы рассмотреть возможность открытия постоянного представительства Крыма в Республике Беларусь. Этот вопрос тоже проговариваем", - подчеркнул Чегринец.
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БелоруссияРоман ЧегринецРоссияРеспублика КрымПолитика
 
 
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