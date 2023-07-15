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Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС - РИА Новости, 15.07.2023
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00:34 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/belorussiya-1884312754.html
Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС
Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС - РИА Новости, 15.07.2023
Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС
Правительство Белоруссии утвердило протокол о поправках в соглашение с РФ о предоставлении кредита для строительства Белорусской АЭС, говорится в постановлении... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:34
2023-07-15T00:34
белоруссия
россия
минск
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Правительство Белоруссии утвердило протокол о поправках в соглашение с РФ о предоставлении кредита для строительства Белорусской АЭС, говорится в постановлении совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года, подписанный в Москве 2 марта 2023 года и Минске 3 марта 2023 года", - говорится в документе. Он поручает министерству иностранных дел Белоруссии направить уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола. Весной на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года. Согласно обновленному соглашению, "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году, этап его опытно-промышленной эксплуатации начался в конце мая.
https://ria.ru/20230629/belorussiya-1881009849.html
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белоруссия, россия, минск, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Белоруссия, Россия, Минск, Белорусская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Белоруссия утвердила поправки в соглашение с Россией о кредите на АЭС

Совмин Белоруссии утвердил поправки в соглашение с Россией о кредите для строительства АЭС

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Правительство Белоруссии утвердило протокол о поправках в соглашение с РФ о предоставлении кредита для строительства Белорусской АЭС, говорится в постановлении совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
«
"Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года, подписанный в Москве 2 марта 2023 года и Минске 3 марта 2023 года", - говорится в документе.
Он поручает министерству иностранных дел Белоруссии направить уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола.
Весной на официальном портале правовой информации РФ было опубликовано распоряжение российского правительства о том, что Россия продлевает на год начало погашения Белоруссией кредита на сооружение АЭС. Согласно распоряжению, вносятся изменения в российско-белорусское межправсоглашение о предоставлении Минску государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года.
Согласно обновленному соглашению, "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые шесть месяцев".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году, этап его опытно-промышленной эксплуатации начался в конце мая.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Белоруссия ратифицировала поправки в соглашение с Россией о безопасности
29 июня, 00:41
 
БелоруссияРоссияМинскБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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