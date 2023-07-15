https://ria.ru/20230715/azovstal-1884382454.html
В схроне боевиков на заводе "Азовсталь" нашли пулемет Дегтярева 1945 года
В схроне боевиков на заводе "Азовсталь" нашли пулемет Дегтярева 1945 года - РИА Новости, 15.07.2023
В схроне боевиков на заводе "Азовсталь" нашли пулемет Дегтярева 1945 года
В схроне, оставленном украинской армией в Мариуполе на территории промышленной зоны завода "Азовсталь", обнаружен ручной пулемет Дегтярева произведенный в 1945... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:04
2023-07-15T17:04
2023-07-15T17:58
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В схроне, оставленном украинской армией в Мариуполе на территории промышленной зоны завода "Азовсталь", обнаружен ручной пулемет Дегтярева произведенный в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости. "Мы постоянно обнаруживаем на территории "Азовстали" автоматы, пистолеты, гранаты и боекомплекты к стрелковому вооружению. Все это было оставлено и порой припрятано здесь "азовцами" (батальон "Азов" признан террористической организацией, запрещен в РФ) и другими украинскими боевиками весной 2022 года. Сейчас нашли почти музейный экспонат - ручной пулемет Дегтярева с производственным клеймом, датированным 1945 годом", - сообщил РИА Новости офицер Росгвардии.С момента освобождения Мариуполя на территории промышленной зоны предприятия "Азовсталь" ведется разминирование и осмотр территории на предмет обнаружения там скрытых складов с оружием, экипировкой, взрывчаткой, боеприпасами и другими предметами, оставленными украинскими военными перед их сдачей в плен. Специально подготовленные бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ прочесывают цеха, подвалы, катакомбы и другие локации завода и систематически обнаруживают в них образцы автоматического стрелкового вооружения, патроны к нему, гранаты, средства связи и другую экипировку. Все найденное передается на изучение и экспертизу.В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20221114/mariupol-1831391132.html
https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мариуполь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Происшествия
В схроне боевиков на заводе "Азовсталь" нашли пулемет Дегтярева 1945 года
В схроне, оставленном в Мариуполе на заводе "Азовсталь", обнаружен пулемет Дегтярева
МАРИУПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. В схроне, оставленном украинской армией в Мариуполе на территории промышленной зоны завода "Азовсталь", обнаружен ручной пулемет Дегтярева произведенный в 1945 году, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы постоянно обнаруживаем на территории "Азовстали" автоматы, пистолеты, гранаты и боекомплекты к стрелковому вооружению. Все это было оставлено и порой припрятано здесь "азовцами" (батальон "Азов" признан террористической организацией, запрещен в РФ) и другими украинскими боевиками весной 2022 года. Сейчас нашли почти музейный экспонат - ручной пулемет Дегтярева с производственным клеймом, датированным 1945 годом", - сообщил РИА Новости офицер Росгвардии.
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С момента освобождения Мариуполя
на территории промышленной зоны предприятия "Азовсталь" ведется разминирование и осмотр территории на предмет обнаружения там скрытых складов с оружием, экипировкой, взрывчаткой, боеприпасами и другими предметами, оставленными украинскими военными перед их сдачей в плен.
Специально подготовленные бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ прочесывают цеха, подвалы, катакомбы и другие локации завода и систематически обнаруживают в них образцы автоматического стрелкового вооружения, патроны к нему, гранаты, средства связи и другую экипировку. Все найденное передается на изучение и экспертизу.
В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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