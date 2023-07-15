https://ria.ru/20230715/avtobus-1884345204.html
Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации
Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации - РИА Новости, 15.07.2023
Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации
Трое пострадавших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса в Брюховецком районе Кубани, предварительно, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:18
2023-07-15T11:18
2023-07-15T11:18
происшествия
брюховецкий район
тула
анапа
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса в Брюховецком районе Кубани, предварительно, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона. Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы в Анапу, с зерновозом произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительным данным главка МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Ранее госавтоинспекция информировала о трех погибших пассажирах автобуса и семи госпитализированных. Однако позже в ведомстве уточнили, что информация о третьем погибшем еще не подтвердилась. "Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в госавтоинспекции. По обновленным данным полиции, всего госпитализированы восемь человек, при этом детей среди них нет.
https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html
брюховецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брюховецкий район, тула, анапа
Происшествия, Брюховецкий район, Тула, Анапа
Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в реанимации
Трое пострадавших в ДТП с автобусом и зерновозом на Кубани находятся в реанимации
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса в Брюховецком районе Кубани, предварительно, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона.
Столкновение рейсового автобуса, ехавшего из Тулы
в Анапу
, с зерновозом произошло в Брюховецком районе Кубани на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительным данным главка МВД, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Ранее госавтоинспекция информировала о трех погибших пассажирах автобуса и семи госпитализированных. Однако позже в ведомстве уточнили, что информация о третьем погибшем еще не подтвердилась.
"Предварительно, трое в реанимации, но это не значит, что они в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в госавтоинспекции.
По обновленным данным полиции, всего госпитализированы восемь человек, при этом детей среди них нет.
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