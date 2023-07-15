https://ria.ru/20230715/ataka-1884361095.html

В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника

В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника - РИА Новости, 15.07.2023

В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника

Российские военные в ДНР и ЛНР отразили две атаки противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:53

2023-07-15T13:53

2023-07-15T14:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

макеевка

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР и ЛНР отразили две атаки противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Атаки были отражены в районах населенных пунктов Торское ДНР и Макеевка ЛНР. Кроме того, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщило ведомство.

https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

макеевка

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, макеевка, безопасность