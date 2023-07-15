https://ria.ru/20230715/ataka-1884361095.html
В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника
В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника - РИА Новости, 15.07.2023
В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника
Российские военные в ДНР и ЛНР отразили две атаки противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:53
2023-07-15T13:53
2023-07-15T14:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
макеевка
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР и ЛНР отразили две атаки противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Атаки были отражены в районах населенных пунктов Торское ДНР и Макеевка ЛНР. Кроме того, в районе Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской ДРГ, сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Макеевка, Безопасность
В районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника
Минобороны: в районах Торского в ДНР и Макеевки в ЛНР отразили две атаки противника