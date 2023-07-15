https://ria.ru/20230715/arenda-1884312376.html

Разрешение на аренду охотничьего оружия в России обойдется в 500 рублей

Разрешение на аренду охотничьего оружия в России обойдется в 500 рублей - РИА Новости, 15.07.2023

Разрешение на аренду охотничьего оружия в России обойдется в 500 рублей

Государственная пошлина за выдачу разрешительных документов на аренду охотничьего оружия составит 500 рублей, соответствующие положения федерального закона... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:17

2023-07-15T00:17

2023-07-15T00:17

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственная пошлина за выдачу разрешительных документов на аренду охотничьего оружия составит 500 рублей, соответствующие положения федерального закона вступили в силу в субботу. Так, закон устанавливает госпошлину в размере 500 рублей за выдачу или продление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, передачу такого оружия иностранному гражданину для ношения и охоты, а также на транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему. За переоформление такого разрешения, а также лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему госпошлина составит 250 рублей. В субботу также вступили в силу изменения в законодательство об оружии, по которым россияне и иностранцы могут брать охотничье оружие в аренду. Документом, среди прочего, вводится новый вид разрешения - разрешение на ношение и использование охотничьего оружия.

https://ria.ru/20230302/kaban-1855253300.html

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