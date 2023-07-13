https://ria.ru/20230713/zyuganov-1883918811.html
Леонид Зюганов предложил ввести мораторий на стройку в ООПТ столицы
Леонид Зюганов предложил ввести мораторий на стройку в ООПТ столицы - РИА Новости, 13.07.2023
Леонид Зюганов предложил ввести мораторий на стройку в ООПТ столицы
Депутат Московской городской думы, кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов в своем телеграм-канале сообщил, что выступил с предложением ввести мораторий на... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:27
2023-07-13T11:27
2023-07-13T11:27
общество
москва
московская городская дума
жилищник
леонид зюганов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутат Московской городской думы, кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов в своем телеграм-канале сообщил, что выступил с предложением ввести мораторий на стройку в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и парках столицы. По его словам, благоустройство и застройка в ряде природных зон вызывала негативную реакцию жителей города, в частности, например, в Лосином острове и Троицком лесу. По мнению Зюганова, необходимо оперативно решать проблему "превращения зелёных зон в жилые кварталы, бетонные трассы и свалки отходов". "Выступил на Общегородской конференции по защите экологии Москвы... Предложения нашей народной программы конкретны: ввести мораторий на капитальное строительство в ООПТ, скверах и парках, расширить перечень городских и областных лесов, особо охраняемых природных территорий и привести удельное озеленение в соответствие Генеральному плану", - заявил он. Зюганов также отметил, что его программа предусматривает в обязательном порядке проводить очные публичные слушания по проектам благоустройства зеленых зон Москвы и неукоснительно выполнять принятые на них решения. Кроме того, планируется обучить сотрудников ГБУ "Жилищник" грамотному и бережному обращению с зелёными насаждениями и уходу за ними.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская городская дума, жилищник, леонид зюганов
Общество, Москва, Московская городская дума, Жилищник, Леонид Зюганов
Леонид Зюганов предложил ввести мораторий на стройку в ООПТ столицы
Кандидат в мэры Москвы Зюганов предложил ввести мораторий на стройку в ООПТ столицы