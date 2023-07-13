https://ria.ru/20230713/zayavki-1884071041.html

ВЭБ.РФ: заявки на бизнес-премию "Герои городов" подали из почти 130 городов

ВЭБ.РФ: заявки на бизнес-премию "Герои городов" подали из почти 130 городов - РИА Новости, 13.07.2023

ВЭБ.РФ: заявки на бизнес-премию "Герои городов" подали из почти 130 городов

Более 200 проектов от предпринимателей из почти 130 городов России подали заявки на новую бизнес-премию "Герои городов". РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:48

2023-07-13T19:48

2023-07-13T19:48

вэб.рф (вэб)

сколково

россия

игорь шувалов

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 200 проектов от предпринимателей из почти 130 городов России подали заявки на новую бизнес-премию "Герои городов". Итоги первого этапа бизнес-премии, организованной ВЭБ.РФ и АНО "Московский урбанистический форум" (МУФ) и призванной поощрить вклад малого и среднего бизнеса в улучшение городской среды, были подведены в четверг в ходе онлайн-конференции в Сколково. Ранее в ходе ПМЭФ-2023 председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил необходимость культивировать особое отношение к предпринимателям, "показывать их как героев", которые действительно могут принести другое качество жизни. Как отметил в ходе конференции главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, в последнее время наблюдаются серьезные перемены в восприятии обществом образа предпринимателя. По данным ВЦИОМ, 92% россиян положительно относятся к предпринимателям среднего и малого бизнеса, - прозвучало в ходе мероприятия. "Предприниматели сегодня - одна из самых влиятельных категорий с точки зрения развития экономического цикла, их профессии очень важны для городов. В последние несколько лет мы видим в крупных городах отчетливый рост стремления стать предпринимателем как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста. Потому что предприниматель – это созидатель", - подчеркнул Самохин. Он также указал, что сегодня все больше предпринимателей стали понимать, что инвестиции в развитие города, в улучшение условий жизни людей – это одновременно и инвестиции в их бизнес. По словам Самохина, помимо создания рабочих мест, вклада в экономику и развитие городской инфраструктуры, есть и прямое влияние предпринимательства на факторы повышения качества жизни. Например, открытие частных клиник повышает доступ к медицинским услугам и тем самым влияет на продолжительность жизни, а размещение предприятий малого бизнеса на первых этажах домов автоматически повышает уровень безопасности в городах (за счет наличия охраны, камер и освещения). Как отметил ректор МШУ Сколково Александр Ким, взаимодействие государства и предпринимателя – это "улица с двусторонним движением". "Со стороны государства и региональных властей должно быть движение на создание инфраструктуры, в которой могут оперировать предприниматели (городские пространства, подключения к сетям, транспортная доступность). С другой стороны, предприниматели совершенно точно думают про облик города, потому что они там живут, это их среда, а никому не нравится жить в плохих условиях", - сказал представитель Сколково. В свою очередь, основатель платформы по поиску работы для школьников и студентов TRIXTER Эдуард Чечерин в ходе конференции отметил, что институтам развития очень важно правильно пропагандировать новый менталитет предпринимателя, как человека, который реально создает рабочие места, дает людям "зону обитания". "Многие предприниматели стали звездами в своих регионах, за этими людьми все идут и смотрят на них. И если государство открыто к тому, чтобы предприниматели пришли и сделали, то они придут и сделают - дешево быстро и очень эффективно", - сказал Чечерин. Участники дискуссии обсудили и то, на какие нефинансовые меры поддержки сегодня есть большой спрос со стороны бизнеса. "Маркетинговые услуги и гранты на участие в выставках, в том числе в международных, сейчас самая востребованная мера поддержки. У центров "Мой бизнес" есть инструментарии и договоренности для выстраивания маркетинговых программ и помощи в их реализации", - уточнила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Новая премия для малого бизнеса Оператором премии "Герои городов" выступает АНО "Московский урбанистический форум", которое продолжит принимать заявки на соискание премии до 15 июля. Главный критерий – минимальное участие госбюджета в проекте. "После проведения модерации уже 202 проекта по формированию комфортной городской среды готовы к номинации, к переходу на следующий этап, где их будут оценивать эксперты. После этого наиболее качественные проекты будут выведены на голосование жителей", - рассказала представитель МУФ Виктория Мальцева. Она добавила, что на данный момент среди десяти направлений, по которым будет осуществляться номинация, больше всего проектов предложили предприниматели из индустрии гостеприимства. Также в лидерах - сфера образования, городская среда и культура. Это в основном проекты по совершенствованию и созданию инфраструктуры, а также различные городские инициативы, включая экологические. "Премия запускается впервые, и мы надеемся, что на будущий год число проектов будет кратно больше, а количество городов-участников достигнет двухсот. Многим предпринимателям будет интересно примерить на себя амплуа героев городов", - резюмировала Мальцева. Креативный бизнес для атмосферы города Директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов в ходе мероприятия рассказал о социокультурном проектировании городов, которым занимается ВЭБ.РФ. "Социокультурные проекты ВЭБ.РФ реализуются уже в десяти городах, и, в первую очередь, мы формируем для таких проектов команду креативных предпринимателей. Они могут не давать большой эффект с точки зрения валового продукта для муниципалитета, но они дают ту саму атмосферу, чтобы люди оставались в городе и продолжали там работать", - сказал представитель ВЭБ.РФ. По его словам, доверие жителей к представителям малого бизнеса сегодня заметно выше, чем к крупному бизнесу, поэтому вовлечение МСБ из креативных индустрий в социокультурные проекты дает серьезный эффект. "Предприниматели должны вовлекаться не просто своим производством, они должны понимать, кем являются в этом городе, чем ему полезны. И когда художники, дизайнеры или айтишники создают что-то для дизайн-кода города, они чувствуют соучастие к происходящему, хотят и дальше находиться в городе и развивать его", - заключил Ракитов.

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https://ria.ru/20230517/nagrady-1872346775.html

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сколково

россия

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Алёна Пава

вэб.рф (вэб), сколково, россия, игорь шувалов, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), ано "национальные приоритеты"