https://ria.ru/20230713/zayavki-1884040747.html

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды - РИА Новости, 13.07.2023

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды

Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие заявки о скоплении воды, по прогнозам синоптиков дождь продлится до конца дня, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T17:21

2023-07-13T17:21

2023-07-13T17:21

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мосводосток

гормост

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие заявки о скоплении воды, по прогнозам синоптиков дождь продлится до конца дня, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город", на дорогах и в дворовых проездах - в ГУП "Мосводосток", в подземных переходах - в ГБУ "Гормост".

https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, гормост