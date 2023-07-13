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Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды - РИА Новости, 13.07.2023
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплении воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие заявки о скоплении воды, по прогнозам синоптиков дождь продлится до конца дня, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:21
2023-07-13T17:21
2023-07-13T17:21
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на поступающие заявки о скоплении воды, по прогнозам синоптиков дождь продлится до конца дня, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца дня. На улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток"... Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды около дома можно сообщить в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город", на дорогах и в дворовых проездах - в ГУП "Мосводосток", в подземных переходах - в ГБУ "Гормост".
https://ria.ru/20230324/likvidatsiya-1860434522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, гормост
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Гормост