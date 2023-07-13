https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:54
2023-07-13T15:54
2023-07-13T16:09
специальная военная операция на украине
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запорожье
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. "В Запорожье слышен взрыв", — говорится в публикации. В подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье