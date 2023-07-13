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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 13.07.2023 (обновлено: 16:09 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:54
2023-07-13T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. "В Запорожье слышен взрыв", — говорится в публикации. В подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале.
"В Запорожье слышен взрыв", — говорится в публикации.
В подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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