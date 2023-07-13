https://ria.ru/20230713/zaporozhe-1884006016.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 13.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:54

2023-07-13T15:54

2023-07-13T16:09

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил телеканал "Общественное" в телеграм-канале. "В Запорожье слышен взрыв", — говорится в публикации. В подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html

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россия

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Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр