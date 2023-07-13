Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 13.07.2023 (обновлено: 02:16 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/vzryvy-1883872672.html
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:13
2023-07-13T02:16
специальная военная операция на украине
киев
запорожье
владимир рогов
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02787998699cea5c7849d57570d6d15c.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230713/kiev-1883871480.html
киев
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, запорожье, владимир рогов, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
01:32
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожьеВладимир РоговЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала