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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2023

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:13

2023-07-13T02:13

2023-07-13T02:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230713/kiev-1883871480.html

киев

запорожье

запорожская область

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киев, запорожье, владимир рогов, запорожская область, в мире