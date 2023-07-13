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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T02:13
2023-07-13T02:13
2023-07-13T02:16
специальная военная операция на украине
киев
запорожье
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230713/kiev-1883871480.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел ряд взрывов