https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой - РИА Новости, 13.07.2023
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой
Глава Омской области Виталий Хоценко поручил построить новый водопровод, который обеспечит качественной водой 27 тысяч жителей региона, рассказали в областном... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:23
2023-07-13T13:23
2023-07-13T13:23
омская область
виталий хоценко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил построить новый водопровод, который обеспечит качественной водой 27 тысяч жителей региона, рассказали в областном правительстве. В эксплуатацию введут 7 объектов для централизованного водоснабжения населения Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского и Черлакского районов. Качественную питьевую воду получат еще 27 тысяч жителей Омской области. "Потребность в федеральном финансировании по проекту "Чистая вода" значительно больше, чем мы имеем, поэтому поручаю минэнерго отработать этот вопрос с федеральным Минстроем. Планируется начать строительство дополнительного водопровода от Крутой Горки до села Красноярка для обеспечения питьевой водой объектов Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны. Это 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев с размещением более 9 тысяч человек. Заявка на специальный казначейский кредит в 849 миллионов рублей Омской области уже согласована", — сказал Виталий Хоценко. Финансирование региональной модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие два года превысит 2 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда рублей — из Фонда развития территорий. На эти средства в районах Омской области будет проведен капремонт 48 объектов тепло и водоснабжения. Отремонтировано 200 километров сетей. В результате более 22 тысяч омичей получат более качественные коммунальные услуги.
https://ria.ru/20230713/transport-1883924189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Омская область , Виталий Хоценко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой
Хоценко поручил обеспечить качественной водой 27 тысяч жителей Омской области
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил построить новый водопровод, который обеспечит качественной водой 27 тысяч жителей региона, рассказали в областном правительстве.
В эксплуатацию введут 7 объектов для централизованного водоснабжения населения Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского и Черлакского районов. Качественную питьевую воду получат еще 27 тысяч жителей Омской области
.
"Потребность в федеральном финансировании по проекту "Чистая вода" значительно больше, чем мы имеем, поэтому поручаю минэнерго отработать этот вопрос с федеральным Минстроем. Планируется начать строительство дополнительного водопровода от Крутой Горки до села Красноярка для обеспечения питьевой водой объектов Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны. Это 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев с размещением более 9 тысяч человек. Заявка на специальный казначейский кредит в 849 миллионов рублей Омской области уже согласована", — сказал Виталий Хоценко.
Финансирование региональной модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие два года превысит 2 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда рублей — из Фонда развития территорий. На эти средства в районах Омской области будет проведен капремонт 48 объектов тепло и водоснабжения. Отремонтировано 200 километров сетей. В результате более 22 тысяч омичей получат более качественные коммунальные услуги.
Хоценко: Омской области предоставят 700 миллионов рублей на транспорт