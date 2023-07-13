https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html

В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой

В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой - РИА Новости, 13.07.2023

В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой

Глава Омской области Виталий Хоценко поручил построить новый водопровод, который обеспечит качественной водой 27 тысяч жителей региона, рассказали в областном... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:23

2023-07-13T13:23

2023-07-13T13:23

омская область

виталий хоценко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поручил построить новый водопровод, который обеспечит качественной водой 27 тысяч жителей региона, рассказали в областном правительстве. В эксплуатацию введут 7 объектов для централизованного водоснабжения населения Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Нововаршавского и Черлакского районов. Качественную питьевую воду получат еще 27 тысяч жителей Омской области. "Потребность в федеральном финансировании по проекту "Чистая вода" значительно больше, чем мы имеем, поэтому поручаю минэнерго отработать этот вопрос с федеральным Минстроем. Планируется начать строительство дополнительного водопровода от Крутой Горки до села Красноярка для обеспечения питьевой водой объектов Чернолучинско-Красноярской санаторно-курортной зоны. Это 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев с размещением более 9 тысяч человек. Заявка на специальный казначейский кредит в 849 миллионов рублей Омской области уже согласована", — сказал Виталий Хоценко. Финансирование региональной модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие два года превысит 2 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда рублей — из Фонда развития территорий. На эти средства в районах Омской области будет проведен капремонт 48 объектов тепло и водоснабжения. Отремонтировано 200 километров сетей. В результате более 22 тысяч омичей получат более качественные коммунальные услуги.

https://ria.ru/20230713/transport-1883924189.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виталий хоценко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)