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VK Fest представил свою программу в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
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16:13 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/vkontakte-1884009638.html
VK Fest представил свою программу в Москве
VK Fest представил свою программу в Москве - РИА Новости, 13.07.2023
VK Fest представил свою программу в Москве
VK Fest представил финальную программу, которая завершит месячный тур фестиваля по России. 15 и 16 июля VK Fest пройдет в Москве. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:13
2023-07-13T16:13
vk fest
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. VK Fest представил финальную программу, которая завершит месячный тур фестиваля по России. 15 и 16 июля VK Fest пройдет в Москве. На музыкальных сценах выступят популярные исполнители, звезды альтернативной сцены и новые исполнители, блогеры проведут юмористические шоу, автограф-сессии и розыгрыши подарков. Спикеры Знания.Лектория прочитают лекции о российской моде, правильном питании, тайм-менеджменте и производстве контента. Гости фестиваля также смогут посетить локации: "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".Чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой, можно скачать приложение VK Fest. В нем также есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.На Синей сцене VK Fest выступят Баста, ANNA ASTI, HammAli &amp; Navai, MACAN, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, Артур Пирожков, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Seville (Artik &amp; Asti), Елка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока и Юля Паршута. Ведущей сцены станет Ида Галич.На Белой выступят артисты альтернативных жанров: Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, INSTASAMKA, LOVV66, "тринадцать карат" и другие.На Фиолетовой сцене выступят КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, "маяк", Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, "мытищи в огне", КРИМИ КРАЙ и другие.Героями блогерской локации на VK Fest в Москве станут Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, Валя Карнавал, Настя Ивлеева, Амина Tenderlybae, Катя Адушкина, Юля Гаврилина и другие.Зрителей помимо выступлений и автограф-сессий ждет множество активностей. Гости смогут принять участие в челлендже от VK Клипов и показать свои таланты на сцене, а также получить подарки.VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. 15 и 16 июля фестиваль пройдет в Москве. Трансляцию двухдневного праздника в столице можно посмотреть в официальном сообществе VK Fest.
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РИА Новости
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5
4.7
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vk fest, вконтакте
VK Fest, ВКонтакте

VK Fest представил свою программу в Москве

© ВконтактеVK Fest в Москве
VK Fest в Москве
© Вконтакте
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. VK Fest представил финальную программу, которая завершит месячный тур фестиваля по России. 15 и 16 июля VK Fest пройдет в Москве.
На музыкальных сценах выступят популярные исполнители, звезды альтернативной сцены и новые исполнители, блогеры проведут юмористические шоу, автограф-сессии и розыгрыши подарков.
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Спикеры Знания.Лектория прочитают лекции о российской моде, правильном питании, тайм-менеджменте и производстве контента. Гости фестиваля также смогут посетить локации: "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".
Чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой, можно скачать приложение VK Fest. В нем также есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.
На Синей сцене VK Fest выступят Баста, ANNA ASTI, HammAli & Navai, MACAN, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, Артур Пирожков, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, "Иванушки International", Zivert, Seville (Artik & Asti), Елка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока и Юля Паршута. Ведущей сцены станет Ида Галич.
На Белой выступят артисты альтернативных жанров: Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, INSTASAMKA, LOVV66, "тринадцать карат" и другие.
На Фиолетовой сцене выступят КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, "маяк", Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, "мытищи в огне", КРИМИ КРАЙ и другие.
Героями блогерской локации на VK Fest в Москве станут Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, Валя Карнавал, Настя Ивлеева, Амина Tenderlybae, Катя Адушкина, Юля Гаврилина и другие.
Зрителей помимо выступлений и автограф-сессий ждет множество активностей. Гости смогут принять участие в челлендже от VK Клипов и показать свои таланты на сцене, а также получить подарки.
VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи. 15 и 16 июля фестиваль пройдет в Москве. Трансляцию двухдневного праздника в столице можно посмотреть в официальном сообществе VK Fest.
 
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