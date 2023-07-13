https://ria.ru/20230713/vasilevka-1883889213.html

На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы

На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы - РИА Новости, 13.07.2023

На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы

Оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела города Васильевка в Запорожской области поражающие элементы цилиндрической формы и... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T08:52

2023-07-13T08:52

2023-07-13T08:52

специальная военная операция на украине

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела города Васильевка в Запорожской области поражающие элементы цилиндрической формы и несколько небольших воронок, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оперативные службы региона сообщали, что украинские боевики нанесли удар по жилому массиву города Васильевка. В результате обстрела пострадал мирный житель. Группа следователей СК РФ прибыла на место обстрела. В результате осмотра были обнаружены поражавшие элементы цилиндрической формы. Также были зафиксированы повреждения на стенах домов и ограждениях, которые соответствуют форме поражающих элементов. Кроме того были обнаружены несколько воронок, в диаметре не превышающих 15 сантиметров с характерно направленными от центра лучами повреждений, указывающих на разлет и направление поражающих элементов. Все найденные части боеприпасов будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230712/vasilevka-1883851173.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)