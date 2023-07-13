https://ria.ru/20230713/vasilevka-1883889213.html
На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы
На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы - РИА Новости, 13.07.2023
На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы
Оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела города Васильевка в Запорожской области поражающие элементы цилиндрической формы и... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T08:52
2023-07-13T08:52
2023-07-13T08:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела города Васильевка в Запорожской области поражающие элементы цилиндрической формы и несколько небольших воронок, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оперативные службы региона сообщали, что украинские боевики нанесли удар по жилому массиву города Васильевка. В результате обстрела пострадал мирный житель. Группа следователей СК РФ прибыла на место обстрела. В результате осмотра были обнаружены поражавшие элементы цилиндрической формы. Также были зафиксированы повреждения на стенах домов и ограждениях, которые соответствуют форме поражающих элементов. Кроме того были обнаружены несколько воронок, в диаметре не превышающих 15 сантиметров с характерно направленными от центра лучами повреждений, указывающих на разлет и направление поражающих элементов. Все найденные части боеприпасов будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230712/vasilevka-1883851173.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На месте обстрела запорожской Васильевки обнаружили поражающие элементы
Опергруппа СК обнаружила поражающие элементы на месте обстрела запорожской Васильевки
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 13 июл - РИА Новости. Оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела города Васильевка в Запорожской области поражающие элементы цилиндрической формы и несколько небольших воронок, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оперативные службы региона сообщали, что украинские боевики нанесли удар по жилому массиву города Васильевка. В результате обстрела пострадал мирный житель.
Группа следователей СК РФ прибыла на место обстрела. В результате осмотра были обнаружены поражавшие элементы цилиндрической формы. Также были зафиксированы повреждения на стенах домов и ограждениях, которые соответствуют форме поражающих элементов. Кроме того были обнаружены несколько воронок, в диаметре не превышающих 15 сантиметров с характерно направленными от центра лучами повреждений, указывающих на разлет и направление поражающих элементов.
Все найденные части боеприпасов будут направлены на экспертизу для определения типа боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости.
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