https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html

"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины

"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023

"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:35

2023-07-13T14:35

2023-07-13T14:35

украина

владимир зеленский

вальдемар скшипчак

нато

польша

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий безопасности стране, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью радио RMF FM."Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, <…> и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление. Это мое предупреждение", — утверждает военный.Скшипчак отметил, что Североатлантический альянс серьезно подставил президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что теперь нынешняя Украина при текущем режиме "когда-нибудь иссякнет"."Этот конфликт должен продолжаться, с этим все теперь понятно. Поскольку не было сделано ничего, что могло бы дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, значит НАТО тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться", — указал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230713/smekh-1883977036.html

украина

польша

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, нато, польша, вильнюс, в мире