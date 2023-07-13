https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:35
2023-07-13T14:35
2023-07-13T14:35
украина
владимир зеленский
вальдемар скшипчак
нато
польша
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий безопасности стране, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью радио RMF FM."Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, <…> и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление. Это мое предупреждение", — утверждает военный.Скшипчак отметил, что Североатлантический альянс серьезно подставил президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что теперь нынешняя Украина при текущем режиме "когда-нибудь иссякнет"."Этот конфликт должен продолжаться, с этим все теперь понятно. Поскольку не было сделано ничего, что могло бы дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, значит НАТО тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться", — указал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, нато, польша, вильнюс, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вальдемар Скшипчак, НАТО, Польша, Вильнюс, В мире
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
Польский генерал Скшипчак заявил, что НАТО обрекла киевский режим на уничтожение