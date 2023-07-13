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"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
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14:35 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/unichtozhenie-1883980482.html
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины - РИА Новости, 13.07.2023
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:35
2023-07-13T14:35
украина
владимир зеленский
вальдемар скшипчак
нато
польша
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий безопасности стране, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью радио RMF FM.&quot;Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, &lt;…&gt; и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление. Это мое предупреждение&quot;, — утверждает военный.Скшипчак отметил, что Североатлантический альянс серьезно подставил президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что теперь нынешняя Украина при текущем режиме "когда-нибудь иссякнет".&quot;Этот конфликт должен продолжаться, с этим все теперь понятно. Поскольку не было сделано ничего, что могло бы дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, значит НАТО тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться&quot;, — указал польский генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, нато, польша, вильнюс, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вальдемар Скшипчак, НАТО, Польша, Вильнюс, В мире
"Это предупреждение". Польский генерал сообщил о сигнале НАТО для Украины

Польский генерал Скшипчак заявил, что НАТО обрекла киевский режим на уничтожение

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители Североатлантический альянс обрекли киевский режим Владимира Зеленского на уничтожение, не дав четких гарантий безопасности стране, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью радио RMF FM.
«

"Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, <…> и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление. Это мое предупреждение", — утверждает военный.

Скшипчак отметил, что Североатлантический альянс серьезно подставил президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что теперь нынешняя Украина при текущем режиме "когда-нибудь иссякнет".
«

"Этот конфликт должен продолжаться, с этим все теперь понятно. Поскольку не было сделано ничего, что могло бы дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, значит НАТО тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться", — указал польский генерал.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Нидерландов отказался от кофе Зеленского - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Вчера, 14:20
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВальдемар СкшипчакНАТОПольшаВильнюсВ мире
 
 
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