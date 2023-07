https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html

"Истерическое" решение. Зеленский заставил Запад пойти на крайние меры

"Истерическое" решение. Зеленский заставил Запад пойти на крайние меры - РИА Новости, 13.07.2023

"Истерическое" решение. Зеленский заставил Запад пойти на крайние меры

Саммит НАТО в Вильнюсе завершился дипломатическим поражением Украины. Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс, а обещанные "гарантии... РИА Новости, 13.07.2023

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Саммит НАТО в Вильнюсе завершился дипломатическим поражением Украины. Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс, а обещанные "гарантии безопасности" оказались очередными заверениями накачивать ВСУ оружием. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.Мед и деготьПеред саммитом все твердили о поддержке Киева. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ракеты, "позволяющие наносить удары вглубь". Речь идет о полусотне SCALP — аналоге английских Storm Shadow с дальностью 500 километров. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об очередном пакете военной помощи на 700 миллионов евро, куда войдут в том числе 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1A5.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выразив надежду, что Украина достигнет "очевидного прогресса" в процессе присоединения к альянсу, сообщил о выделении Киеву 65 миллионов долларов, а также поставке боевых машин и боеприпасов.Генсек западного военного блока Йенс Столтенберг проинформировал, что план действий по членству для Украины (ПДЧ) отменили, а политические связи укрепят в рамках Совета НАТО — Украина.И лишь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что сперва надо бы завершить конфликт с Россией и лишь потом принимать Украину в альянс.Затем пошли неприятные для Киева новости. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратил внимание на то, что в проекте резолюции саммита нет никаких конкретных сроков по вступлению Украины в НАТО. По его словам, это почти то же самое, что обещали в Бухаресте еще в 2008-м.Премьер Бельгии Александр де Кроо уточнил: консенсуса по этому вопросу нет, значит, можно говорить только о гарантиях безопасности. Так и случилось.По сведениям The Guardian, Зеленский до последнего упрашивал союзников переписать резолюцию, внести туда хоть какую-то конкретику. В частности, его возмутило, что есть требования даже для приглашения в НАТО, без всяких сроков. Тем не менее неформальный председатель военного блока президент США Джо Байден ясно дал понять: сначала Киеву нужно провести демократические реформы и модернизировать сферу безопасности.Польский лидер Анджей Дуда считает принятое решение "совершенно недостаточным". Он надеется, что Украина все-таки окажется в НАТО через несколько лет.Утешительный призЧтобы Зеленский расстраивался не так сильно, его подбодрили гарантиями безопасности — правда, не от НАТО, а от G7. ВСУ продолжат накачивать оружием, сделав акцент на ПВО, бронетехнике, боевой авиации и дальнобойных ракетах."Каждый из нас будет работать с Украиной над двусторонними и долгосрочными обязательствами и соглашениями в области безопасности", — цитирует документ G7 итальянское информагентство Ansa. Кроме того, займутся повышением оперативной совместимости с войсками НАТО.По словам Байдена, лидеры G7 договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны на земле, море и в воздухе, способную справиться с любой угрозой. К этому могут присоединиться и другие страны.Между тем газета Financial Times указывает: такой проект — достаточно дорогое удовольствие и еще неизвестно, как отреагируют парламенты "Большой семерки". Там ведь хватает своих трудностей.Те же сомнения и у украинского министра обороны Алексея Резникова. По его словам, Киев не поверит ни в какие решения союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат". А Зеленский, порадовавшись принятому документу, подчеркнул, что это не должно заменить членство в НАТО.Север вместо востокаВечером 10 июля Эрдогана уговорили одобрить заявку о вступлении в альянс Швеции. Столтенберг сообщил, что турецкий лидер согласился "как можно скорее" направить соответствующий протокол в парламент. При этом Стокгольм обязался не поддерживать организации, которые Анкара считает террористическими. По данным CNN Türk, заявку ратифицируют до 21 июля.Байден похвалил за это Эрдогана и выразил готовность сотрудничать с ним в укреплении региональной безопасности. На следующее утро советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что предоставление Турции истребителей F-16 соответствует интересам США и НАТО. Ранее Анкаре в этом отказывали.Вместе с тем Эрдоган увязал расширение НАТО на север со вступлением Турции в Евросоюз, чего в Анкаре ждут больше полувека. Шольцу такой подход не понравился. "Швеция отвечает всем требованиям НАТО, — сказал он. — А Турция в ЕС — другой вопрос, совершенно отдельный". В свою очередь, представитель Еврокомиссии Дана Спинант напомнила, что у Евросоюза есть "очень четкий набор шагов, которые должны совершить все кандидаты и даже те, кто хочет стать кандидатом".Подготовка к войнеСтраны НАТО обязаны тратить на оборону два процента ВВП. В Вильнюсе условились считать это минимальным показателем. Надо увеличить расходы до 8,3%, подчеркнул Столтенберг.The New York Times пишет, что главной задачей саммита было согласование подробных планов обороны "каждого дюйма" своей территории. Это впервые со времен холодной войны.Есть три основных вектора: север, включая Арктику, центральный регион, куда входит Прибалтика, и юго-восточный, где в том числе Средиземное и Черное моря. В документах прописали, за что отвечает каждый участник альянса, какую технику надо использовать и тому подобное. Причем, помимо земли, воды и воздуха, военную работу надо вести в космосе и киберпространстве.Группировки НАТО укрупняются. В частности, 300 тысяч военных должны быть готовы в срок от трех до 30 дней прибыть в нужное место, чтобы противостоять таким угрозам, как Россия и терроризм. До этого силы быстрого реагирования насчитывали всего 40 тысяч человек.Филькина грамотаНесмотря на громкие заявления стран НАТО и Украины, ничего сенсационного не произошло, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Киев и его партнеры лишь пытаются строить хорошую мину при плохой игре.Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов полагает, что в 2008-м Украина была ближе к вступлению в альянс, чем сейчас. Мешает риск прямого столкновения НАТО с Россией и ядерной войны. "Та же проблема с гарантиями безопасности, даже при двусторонних договоренностях. Гарантии подразумевают сохранение суверенитета и территориальной целостности, но в нынешней ситуации это вновь ведет партнеров Киева к войне с Москвой", — подчеркивает политолог.НАТО в тупике, так как, с одной стороны, не может не повышать градус противостояния с Россией, а с другой — не хочет участвовать в военном конфликте напрямую. По мнению эксперта Финансовой академии при правительстве России Дениса Денисова, именно поэтому альянс решил переложить часть ответственности на G7."Поставки какого бы то ни было оружия нельзя считать гарантией безопасности. При помощи G7 просто подсластили пилюлю", — отмечает аналитик.Разумеется, в Киеве не желают признавать дипломатическое поражение. Там заявляют о победе и юридическом закреплении партнерства с Западом, которого на самом деле нет. По сути, саммит НАТО не принес Украине ничего, кроме ритуальных фраз о поддержке до самого конца.

