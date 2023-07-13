Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО
Лидер турецкой партии "Родина" призвал парламент выступить против членства Швеции в НАТО
Заседание парламента Турции. Архивное фото
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать против ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
"Открытое обращение к уважаемым членам парламента: США и НАТО являются источником угроз для Турции. Расширение НАТО усугубит угрозы в адрес Турции. Долг членов парламента - выступить против одобрения правительством членства Швеции в НАТО и проголосовать "нет", - написал Перинчек в Twitter.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признание Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.