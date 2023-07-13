https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883895044.html

Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО

Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T09:35

2023-07-13T09:35

2023-07-13T09:35

в мире

швеция

турция

сша

догу перинчек

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

нато

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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать против ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. "Открытое обращение к уважаемым членам парламента: США и НАТО являются источником угроз для Турции. Расширение НАТО усугубит угрозы в адрес Турции. Долг членов парламента - выступить против одобрения правительством членства Швеции в НАТО и проголосовать "нет", - написал Перинчек в Twitter. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признание Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.

https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883834735.html

https://ria.ru/20230711/vstrecha-1883632901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, сша, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз