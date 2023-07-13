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Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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09:35 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883895044.html
Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО
Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T09:35
2023-07-13T09:35
в мире
швеция
турция
сша
догу перинчек
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
нато
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АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать против ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. "Открытое обращение к уважаемым членам парламента: США и НАТО являются источником угроз для Турции. Расширение НАТО усугубит угрозы в адрес Турции. Долг членов парламента - выступить против одобрения правительством членства Швеции в НАТО и проголосовать "нет", - написал Перинчек в Twitter. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признание Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
https://ria.ru/20230712/shvetsiya-1883834735.html
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в мире, швеция, турция, сша, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, США, Догу Перинчек, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
Турецкая партия "Родина" призвала выступить против членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" призвал парламент выступить против членства Швеции в НАТО

© AFP 2023 / Adem AltaЗаседание парламента Турции
Заседание парламента Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Adem Alta
Заседание парламента Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на своей странице в Twitter призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) страны проголосовать против ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Эрдоган назвал скорейшее рассмотрение заявки Швеции в НАТО целью Турции
12 июля, 19:10
"Открытое обращение к уважаемым членам парламента: США и НАТО являются источником угроз для Турции. Расширение НАТО усугубит угрозы в адрес Турции. Долг членов парламента - выступить против одобрения правительством членства Швеции в НАТО и проголосовать "нет", - написал Перинчек в Twitter.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. Выступает за признание Крыма российским и активное интегрирование в евразийские проекты.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Эрдоган и Трюдо обсудили вступление Швеции в НАТО
11 июля, 22:47
 
В миреШвецияТурцияСШАДогу ПеринчекРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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