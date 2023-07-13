https://ria.ru/20230713/turizm-1883939996.html

В Россию поехали туристы из Китая и Ирана

В Россию поехали туристы из Китая и Ирана - РИА Новости, 13.07.2023

В Россию поехали туристы из Китая и Ирана

Лидерами по въезду в Россию сейчас являются путешественники из Китая, Ирана и Ближнего Востока, сообщает RTN. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:17

2023-07-13T12:17

2023-07-13T14:06

туризм

новости - туризм

китай

россия

иран

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854141578_0:124:3355:2011_1920x0_80_0_0_9230c4e2dd4286047b4e760e2d910634.jpg

МОСКВА. 13 июл – РИА Новости. Лидерами по въезду в Россию сейчас являются путешественники из Китая, Ирана и Ближнего Востока, сообщает RTN.Однако росту турпотока препятствуют сложности с безналичной оплатой товаров и услуг, а также визовый режим. Как сообщил генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, туристов из арабских стран, например, больше, чем геополитическая ситуация, беспокоит отсутствие возможности оплаты по банковским картам."Многие уже отвыкли, что нужно везти с собой наличные деньги. Сейчас принимается решение по поводу оформления обезличенных банковских карт "Мир", на которые туристы могли бы положить деньги, получить эту карту и пользоваться ей во время поездки. Это правильно, такое, например, в Иране уже давно практикуется", – сказал Арутюнов. По его мнению, решение этой проблемы подтолкнет развитие въездного туризма.Эксперт уточнил, что наращиванию турпотока из Китая также препятствуют высокие показатели внутреннего туризма в КНР, который получил развитие во время пандемии, и выраженный недостаток русскоговорящих гидов. "У китайских туристов обязательно должен быть турлидер в группе. Русскоговорящих турлидеров в КНР не так много. С началом пандемии они ушли в бизнес, поэтому имеется их недостаток", – отметил Арутюнов.Как считает вице-президент "Альянса турагентств" Алексан Мкртчян, барьером для роста въездного туризма, помимо системы оплаты, является визовый режим для иностранных гостей в России. По его словам, необходима полная отмена виз для путешественников. В этом случае турпоток в нашу страну может вырасти в десятки раз.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

китай

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, китай, россия, иран, туризм