Рейтинг@Mail.ru
В Россию поехали туристы из Китая и Ирана - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:17 13.07.2023 (обновлено: 14:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/turizm-1883939996.html
В Россию поехали туристы из Китая и Ирана
В Россию поехали туристы из Китая и Ирана - РИА Новости, 13.07.2023
В Россию поехали туристы из Китая и Ирана
Лидерами по въезду в Россию сейчас являются путешественники из Китая, Ирана и Ближнего Востока, сообщает RTN. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:17
2023-07-13T14:06
туризм
новости - туризм
китай
россия
иран
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854141578_0:124:3355:2011_1920x0_80_0_0_9230c4e2dd4286047b4e760e2d910634.jpg
МОСКВА. 13 июл – РИА Новости. Лидерами по въезду в Россию сейчас являются путешественники из Китая, Ирана и Ближнего Востока, сообщает RTN.Однако росту турпотока препятствуют сложности с безналичной оплатой товаров и услуг, а также визовый режим. Как сообщил генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, туристов из арабских стран, например, больше, чем геополитическая ситуация, беспокоит отсутствие возможности оплаты по банковским картам."Многие уже отвыкли, что нужно везти с собой наличные деньги. Сейчас принимается решение по поводу оформления обезличенных банковских карт "Мир", на которые туристы могли бы положить деньги, получить эту карту и пользоваться ей во время поездки. Это правильно, такое, например, в Иране уже давно практикуется", – сказал Арутюнов. По его мнению, решение этой проблемы подтолкнет развитие въездного туризма.Эксперт уточнил, что наращиванию турпотока из Китая также препятствуют высокие показатели внутреннего туризма в КНР, который получил развитие во время пандемии, и выраженный недостаток русскоговорящих гидов. "У китайских туристов обязательно должен быть турлидер в группе. Русскоговорящих турлидеров в КНР не так много. С началом пандемии они ушли в бизнес, поэтому имеется их недостаток", – отметил Арутюнов.Как считает вице-президент "Альянса турагентств" Алексан Мкртчян, барьером для роста въездного туризма, помимо системы оплаты, является визовый режим для иностранных гостей в России. По его словам, необходима полная отмена виз для путешественников. В этом случае турпоток в нашу страну может вырасти в десятки раз.
https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
китай
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854141578_674:0:3355:2011_1920x0_80_0_0_57bfc49e8d6f8ff110437a38aac6da08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, китай, россия, иран, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Иран, Туризм
В Россию поехали туристы из Китая и Ирана

Эксперт: в Россию поедет больше туристов из Китая и Ирана, если отменить визовый режим

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве
Туристы из Китая гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА. 13 июл – РИА Новости. Лидерами по въезду в Россию сейчас являются путешественники из Китая, Ирана и Ближнего Востока, сообщает RTN.
Однако росту турпотока препятствуют сложности с безналичной оплатой товаров и услуг, а также визовый режим. Как сообщил генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, туристов из арабских стран, например, больше, чем геополитическая ситуация, беспокоит отсутствие возможности оплаты по банковским картам.
"Многие уже отвыкли, что нужно везти с собой наличные деньги. Сейчас принимается решение по поводу оформления обезличенных банковских карт "Мир", на которые туристы могли бы положить деньги, получить эту карту и пользоваться ей во время поездки. Это правильно, такое, например, в Иране уже давно практикуется", – сказал Арутюнов. По его мнению, решение этой проблемы подтолкнет развитие въездного туризма.
Эксперт уточнил, что наращиванию турпотока из Китая также препятствуют высокие показатели внутреннего туризма в КНР, который получил развитие во время пандемии, и выраженный недостаток русскоговорящих гидов. "У китайских туристов обязательно должен быть турлидер в группе. Русскоговорящих турлидеров в КНР не так много. С началом пандемии они ушли в бизнес, поэтому имеется их недостаток", – отметил Арутюнов.
Как считает вице-президент "Альянса турагентств" Алексан Мкртчян, барьером для роста въездного туризма, помимо системы оплаты, является визовый режим для иностранных гостей в России. По его словам, необходима полная отмена виз для путешественников. В этом случае турпоток в нашу страну может вырасти в десятки раз.
Великая китайская стена - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов
10 июля, 19:01
 
ТуризмНовости - ТуризмКитайРоссияИранТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала