https://ria.ru/20230713/turisty-1883873887.html

В Якутии группа туристов застряла на размытой паводком дороге "Оймякон"

В Якутии группа туристов застряла на размытой паводком дороге "Оймякон" - РИА Новости, 13.07.2023

В Якутии группа туристов застряла на размытой паводком дороге "Оймякон"

Группа туристов в Якутии застряла на автодороге "Оймякон", размытой дождевым паводком, проезд по этой дороге закрыт, сообщает пресс-служба по обеспечению... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T02:54

2023-07-13T02:54

2023-07-13T02:54

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происшествия

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ЯКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Группа туристов в Якутии застряла на автодороге "Оймякон", размытой дождевым паводком, проезд по этой дороге закрыт, сообщает пресс-служба по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Режим повышенной готовности объявлен из-за дождевого паводка в трех селах Оймяконского района, где вышла из берегов река Индигирка. Режим ЧС межрегионального характера введен в Якутии из-за лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в Усть-Майском, Алданском и Оймяконском районах. Как отметили в госкомобеспечения республики, из-за обильных осадков и повышения уровня воды в Индигирке размыло участки на автомобильной дороге "Оймякон" и разрушен мост через реку Куйдусун. "В настоящее время проезд запрещен для всех видов транспортных средств. В службу спасения Якутии поступила информация, что застряла группа туристов из 11 человек, выехавших на автотранспорте в сторону озера Лабынкыр 6 июля, в том числе три женщины и четыре ребенка. Для проведения аварийно-спасательных работ незамедлительно выехала аэромобильная группировка Таттинского филиала службы спасения республики", - сообщили в пресс-службе. Также в готовности к спасательным мероприятиям вертолет Ми-8 с дополнительной аэромобильной группой спасателей.

https://ria.ru/20230711/turisty-1883475533.html

https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html

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ми-8 амтш, происшествия