https://ria.ru/20230713/turistka-1883884682.html

В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки - РИА Новости, 13.07.2023

В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:40

2023-07-13T07:40

2023-07-13T07:40

кабанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

снежное

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 13 июл - РИА Новости. В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС. Вечером 6 июля в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших. Одного туриста нашли 7 июля, велись поиски восьмого члена туристской группы. Однако 11 июля из-за обильных дождей, тумана и подъёма уровня воды в реке поиски были приостановлены. "В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что к поисковым работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка.

https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html

кабанский район

снежное

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кабанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, снежное, происшествия