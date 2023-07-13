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В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки - РИА Новости, 13.07.2023
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07:40 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/turistka-1883884682.html
В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки
В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки - РИА Новости, 13.07.2023
В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки
В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:40
2023-07-13T07:40
кабанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
снежное
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 13 июл - РИА Новости. В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС. Вечером 6 июля в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших. Одного туриста нашли 7 июля, велись поиски восьмого члена туристской группы. Однако 11 июля из-за обильных дождей, тумана и подъёма уровня воды в реке поиски были приостановлены. "В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что к поисковым работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка.
https://ria.ru/20230711/osetiya-1883453742.html
кабанский район
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кабанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, снежное, происшествия
Кабанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Снежное, Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

В Кабанском районе Бурятии возобновили поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 13 июл - РИА Новости. В Кабанском районе Бурятии вновь возобновлены поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.
Вечером 6 июля в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших. Одного туриста нашли 7 июля, велись поиски восьмого члена туристской группы. Однако 11 июля из-за обильных дождей, тумана и подъёма уровня воды в реке поиски были приостановлены.
"В Кабанском районе возобновили поиски туристки, пропавшей на реке Снежная. Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к поисковым работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка.
Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В МЧС сообщили новые подробности о туристах, пострадавших в Северной Осетии
11 июля, 11:18
 
Кабанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШСнежноеПроисшествия
 
 
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