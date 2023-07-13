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Товарооборот между Китаем и США за первое полугодие упал на 14,5 процента - РИА Новости, 13.07.2023
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07:07 13.07.2023 (обновлено: 07:08 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/tovarooborot-1883883303.html
Товарооборот между Китаем и США за первое полугодие упал на 14,5 процента
Товарооборот между Китаем и США за первое полугодие упал на 14,5 процента - РИА Новости, 13.07.2023
Товарооборот между Китаем и США за первое полугодие упал на 14,5 процента
Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2023 года сократился на 14,5%, составив 327,264 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T07:07
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сша
китай
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2023 года сократился на 14,5%, составив 327,264 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие сократился в годовом выражении на 17,9% и составил 239,35 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,913 миллиарда, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 56,667 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,972 миллиарда долларов, Китай в США - на 42,694 миллиарда. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230713/tovarooborot-1883882603.html
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сша, китай
США, Китай
Товарооборот между Китаем и США за первое полугодие упал на 14,5 процента

Товарооборот КНР и США за первое полугодие упал и составил 327,264 миллиарда долларов

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2023 года сократился на 14,5%, составив 327,264 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие вырос на 40,6 процента
07:01
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие сократился в годовом выражении на 17,9% и составил 239,35 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,913 миллиарда, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 56,667 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,972 миллиарда долларов, Китай в США - на 42,694 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
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