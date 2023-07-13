https://ria.ru/20230713/tovarooborot-1883882603.html

Товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие вырос на 40,6 процента

Товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие вырос на 40,6 процента - РИА Новости, 13.07.2023

Товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие вырос на 40,6 процента

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июне 2023 года вырос на 40,6% и составил 114,547 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T07:01

2023-07-13T07:01

2023-07-13T07:08

россия

китай

экономика

дмитрий песков

си цзиньпин

пекин

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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июне 2023 года вырос на 40,6% и составил 114,547 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в четверг.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 52,284 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 78,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов.Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,831 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,280 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,551 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html

https://ria.ru/20230622/katar-1879809166.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, экономика, дмитрий песков, си цзиньпин, пекин