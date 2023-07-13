https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884038110.html
Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности
Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 13.07.2023
Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности
Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление и утрату суверенитета страны, убежден президент РФ... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:13
2023-07-13T17:13
2023-07-13T17:35
владимир путин
космос - риа наука
технологии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление и утрату суверенитета страны, убежден президент РФ Владимир Путин."Зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление и утрату суверенитета страны. Мы должны, безусловно, думать над этим и смотреть в будущее. Будем говорить прямо - именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле посадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать - не без успеха", - сказал Путин на на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" в Москве.Он отметил, что взаимозависимость неизбежна, однако "между общими словами об открытости и собственной рубашке, которая ближе к телу, разница есть".
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владимир путин, космос - риа наука, технологии
Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Технологии
Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой нацбезопасности
Путин назвал зависимость от зарубежных технологий угрозой для нацбезопасности России