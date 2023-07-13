https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884026734.html

Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля

Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля - РИА Новости, 13.07.2023

Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля

Президент РФ Владимир Путин 19 июля обсудит с кабмином реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:36

2023-07-13T16:36

2023-07-13T16:39

космос - риа наука

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 июля обсудит с кабмином реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Об этом скоро будет совещание президента с правительством, 19 числа, в области выполнения его поручений по искусственному интеллекту", - сказал Чернышенко.Он напомнил, что было определено пять направлений приоритетного внедрения искусственного интеллекта, в том числе к ним относится медицина.

https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html

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космос - риа наука, владимир путин, дмитрий чернышенко