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Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля - РИА Новости, 13.07.2023
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16:36 13.07.2023 (обновлено: 16:39 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884026734.html
Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля
Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля - РИА Новости, 13.07.2023
Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля
Президент РФ Владимир Путин 19 июля обсудит с кабмином реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:36
2023-07-13T16:39
космос - риа наука
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 июля обсудит с кабмином реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Об этом скоро будет совещание президента с правительством, 19 числа, в области выполнения его поручений по искусственному интеллекту", - сказал Чернышенко.Он напомнил, что было определено пять направлений приоритетного внедрения искусственного интеллекта, в том числе к ним относится медицина.
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космос - риа наука, владимир путин, дмитрий чернышенко
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля

Чернышенко: Путин обсудит с правительством реализацию поручений по развитию ИИ 19 июля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 июля обсудит с кабмином реализацию его поручений по развитию искусственного интеллекта, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«
"Об этом скоро будет совещание президента с правительством, 19 числа, в области выполнения его поручений по искусственному интеллекту", - сказал Чернышенко.
Он напомнил, что было определено пять направлений приоритетного внедрения искусственного интеллекта, в том числе к ним относится медицина.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте
28 июня, 03:11
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
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