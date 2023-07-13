https://ria.ru/20230713/strimersha-1883940686.html

Тюменскую стримершу арестовали по обвинению об истязании ребенка

Тюменскую стримершу арестовали по обвинению об истязании ребенка - РИА Новости, 13.07.2023

Тюменскую стримершу арестовали по обвинению об истязании ребенка

Тюменская стримерша, угрожавшая во время видеотрансляции в соцсетях своему 12-летнему сыну расправой, по решению суда отправится в СИЗО до 11 сентября, сообщила РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:18

2023-07-13T12:18

2023-07-13T12:18

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 13 июл – РИА Новости. Тюменская стримерша, угрожавшая во время видеотрансляции в соцсетях своему 12-летнему сыну расправой, по решению суда отправится в СИЗО до 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Женщине предъявлено обвинение в истязании ребенка, об ее аресте ходатайствовал следователь. Из представленных суду материалов известно, что с 14 мая по 10 июля этого года она "била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания". "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)… Гражданка будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемая свою вину не признает и отрицает применение к ребенку какого-либо насилия. Согласна лишь с тем, что оскорбляла его. "Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд", - уточнили в объединенной пресс-службе судов. Видео, в котором женщина во время онлайн-трансляции в соцсетях кричала на сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать", появилось в телеграм-каналах 10 июля. Записавшие трансляцию подписчики просили органы опеки привлечь женщину к ответственности. После задержания женщины ее дети 12 и 4 лет были переданы в социально-реабилитационный центр. В региональном СУСК РИА Новости сообщили, что на данный момент следователи провели обыски по месту жительства обвиняемой, идут допросы очевидцев, соседей и знакомых женщины, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20230712/kriminal-1883558589.html

https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, россия