Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883977683.html
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:23
2023-07-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883266681_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_95f7b6d2d4833e08d3c9f15ca3a616de.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230713/pvo-1883974382.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883266681_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_3d55adf30e781c94aca371f884b85ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота мотострелковой бригады
Работа мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа мотострелковой бригады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.
В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах, отмечает МО РФ.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов HIMARS
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала