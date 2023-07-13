https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883977683.html
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.07.2023
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:23
2023-07-13T14:23
2023-07-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230713/pvo-1883974382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили склады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР