https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883975802.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

На купянском направлении уничтожено за сутки до 30 украинских военных, говорится в сводке Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:15

2023-07-13T14:15

2023-07-13T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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луганская народная республика

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На купянском направлении уничтожено за сутки до 30 украинских военных, говорится в сводке Минобороны России."На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, луганская народная республика