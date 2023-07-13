https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883975802.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 13.07.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
На купянском направлении уничтожено за сутки до 30 украинских военных, говорится в сводке Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:15
2023-07-13T14:15
2023-07-13T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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луганская народная республика
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На купянском направлении уничтожено за сутки до 30 украинских военных, говорится в сводке Минобороны России."На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Лиман Первый Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 30 военных на Купянском направлении