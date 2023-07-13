Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку
© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиВ Подмосковье вручили "соципотеку" тренерам
В Подмосковье вручили "соципотеку" тренерам
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С начала ее реализации более 2,6 тысячи специалистов улучшили свои жилищные условия.
Как отметили в пресс-службе, участники программы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатели платят только проценты по кредиту. Свидетельства вручили тренерам спортшколы "Дубна", училища олимпийского резерва №3, спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Химок, спортшколы олимпийского резерва "Союз" Дзержинского и ступинской спортивной школы "Прогресс-Смена".
"Сбор документов для "соципотеки" занял где-то две или три недели. Поиском квартиры займусь в ближайшее время, хочу приобрести жилье ближе к работе", — отметила тренер спортшколы "Союз" Лали Курдадзе, слова которой привели в пресс-службе.
На сайте министерства жилищной политики Подмосковья можно ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки.