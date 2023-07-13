https://ria.ru/20230713/sotsipoteka-1883999277.html

Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку

Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку - РИА Новости, 13.07.2023

Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку

Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:52

2023-07-13T15:52

2023-07-13T15:52

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С начала ее реализации более 2,6 тысячи специалистов улучшили свои жилищные условия. Как отметили в пресс-службе, участники программы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатели платят только проценты по кредиту. Свидетельства вручили тренерам спортшколы "Дубна", училища олимпийского резерва №3, спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Химок, спортшколы олимпийского резерва "Союз" Дзержинского и ступинской спортивной школы "Прогресс-Смена". "Сбор документов для "соципотеки" занял где-то две или три недели. Поиском квартиры займусь в ближайшее время, хочу приобрести жилье ближе к работе", — отметила тренер спортшколы "Союз" Лали Курдадзе, слова которой привели в пресс-службе. На сайте министерства жилищной политики Подмосковья можно ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки.

https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, химки, жилье