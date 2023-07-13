Рейтинг@Mail.ru
Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку - РИА Новости, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:52 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/sotsipoteka-1883999277.html
Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку
Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку - РИА Новости, 13.07.2023
Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку
Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:52
2023-07-13T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
химки
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884005106_0:158:1223:846_1920x0_80_0_0_0fcbc21de0788260017210a6aca97b30.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С начала ее реализации более 2,6 тысячи специалистов улучшили свои жилищные условия. Как отметили в пресс-службе, участники программы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатели платят только проценты по кредиту. Свидетельства вручили тренерам спортшколы "Дубна", училища олимпийского резерва №3, спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Химок, спортшколы олимпийского резерва "Союз" Дзержинского и ступинской спортивной школы "Прогресс-Смена". "Сбор документов для "соципотеки" занял где-то две или три недели. Поиском квартиры займусь в ближайшее время, хочу приобрести жилье ближе к работе", — отметила тренер спортшколы "Союз" Лали Курдадзе, слова которой привели в пресс-службе. На сайте министерства жилищной политики Подмосковья можно ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки.
https://ria.ru/20230713/putevki-1883919373.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884005106_0:0:1223:918_1920x0_80_0_0_afa8e04a82f331eeca22a6fc5a34fcba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, химки, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Химки, Жилье

Спортивным тренерам Подмосковья вручили свидетельства на соципотеку

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиВ Подмосковье вручили "соципотеку" тренерам
В Подмосковье вручили соципотеку тренерам - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
В Подмосковье вручили "соципотеку" тренерам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тренерам спортивных школ и училищ Подмосковья вручили свидетельства на покупку жилья по программе "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С начала ее реализации более 2,6 тысячи специалистов улучшили свои жилищные условия.
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Более 10 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санатории
Вчера, 11:53
Как отметили в пресс-службе, участники программы получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатели платят только проценты по кредиту. Свидетельства вручили тренерам спортшколы "Дубна", училища олимпийского резерва №3, спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Химок, спортшколы олимпийского резерва "Союз" Дзержинского и ступинской спортивной школы "Прогресс-Смена".
"Сбор документов для "соципотеки" занял где-то две или три недели. Поиском квартиры займусь в ближайшее время, хочу приобрести жилье ближе к работе", — отметила тренер спортшколы "Союз" Лали Курдадзе, слова которой привели в пресс-службе.
На сайте министерства жилищной политики Подмосковья можно ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевХимкиЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала