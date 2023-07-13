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Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран - РИА Новости, 13.07.2023
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17:23 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/soglashenie-1884041372.html
Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран
Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран - РИА Новости, 13.07.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран
Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, сообщил в четверг... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T17:23
2023-07-13T17:23
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, сообщил в четверг представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Верховная рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе (реестр № 0192)", - рассказал Мельничук. Мельничук уточнил, что указанное соглашение было подписано 18 октября 2011 года.
https://ria.ru/20230624/ukraina-1880232280.html
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верховная рада украины, украина, россия, в мире
Верховная Рада Украины, Украина, Россия, В мире
Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе двух стран

Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на границе двух стран

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Автомобили на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с РФ о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, сообщил в четверг представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Верховная рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе (реестр № 0192)", - рассказал Мельничук.
Мельничук уточнил, что указанное соглашение было подписано 18 октября 2011 года.
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