https://ria.ru/20230713/smi-1883909708.html

В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ

В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ - РИА Новости, 13.07.2023

В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ

Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:55

2023-07-13T10:55

2023-07-13T10:55

в мире

луганская народная республика

херсонская область

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора, сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых российских регионов.

https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донецкая народная республика, запорожская область