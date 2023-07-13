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В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
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10:55 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/smi-1883909708.html
В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ
В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ - РИА Новости, 13.07.2023
В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ
Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:55
2023-07-13T10:55
в мире
луганская народная республика
херсонская область
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили РИА Новости в ведомстве. "На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора, сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых российских регионов.
https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донецкая народная республика, запорожская область
В мире, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Донецкая Народная Республика, Запорожская область
В новых регионах зарегистрировали 105 СМИ

Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в четырех новых российских регионах

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роскомнадзор зарегистрировал 105 СМИ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 105 средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее были открыты территориальные подразделения Роскомнадзора, сотрудники Роскомнадзора провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых российских регионов.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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