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Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов - РИА Новости, 13.07.2023
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14:20 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/smekh-1883977036.html
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов - РИА Новости, 13.07.2023
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал неловкую ситуацию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:20
2023-07-13T14:20
в мире
украина
нидерланды
вильнюс
владимир зеленский
марк рютте
нато
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал неловкую ситуацию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите НАТО в Вильнюсе.В ходе переговоров украинский лидер предложил свой кофе нидерландскому политику, но он решил "вежливо" отказаться.&quot;Нет. Вы воюете. Это ваш кофе&quot;, — заявил Рютте, передавая чашку обратно.После этого глава киевского режима неловко предложил поделить напиток "50 на 50".На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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Премьер-министр Нидерландов отказался от кофе Зеленского
Зеленский получает чашку натовского кофе вместо членства в НАТО от премьер-министра Нидерландов Рютте.
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в мире, украина, нидерланды, вильнюс, владимир зеленский, марк рютте, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Вильнюс, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Рютте отказался выпить кофе президента Украины Зеленского

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал неловкую ситуацию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите НАТО в Вильнюсе.
В ходе переговоров украинский лидер предложил свой кофе нидерландскому политику, но он решил "вежливо" отказаться.
«

"Нет. Вы воюете. Это ваш кофе", — заявил Рютте, передавая чашку обратно.

После этого глава киевского режима неловко предложил поделить напиток "50 на 50".
На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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В миреУкраинаНидерландыВильнюсВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТО
 
 
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