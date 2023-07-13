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Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов - РИА Новости, 13.07.2023
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал неловкую ситуацию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T14:20
2023-07-13T14:20
2023-07-13T14:20
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал неловкую ситуацию во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на саммите НАТО в Вильнюсе.В ходе переговоров украинский лидер предложил свой кофе нидерландскому политику, но он решил "вежливо" отказаться."Нет. Вы воюете. Это ваш кофе", — заявил Рютте, передавая чашку обратно.После этого глава киевского режима неловко предложил поделить напиток "50 на 50".На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, он включает в себя достижение совместимости с альянсом, создание Совета Украина-НАТО и отмену плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом военного блока, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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Премьер-министр Нидерландов отказался от кофе Зеленского
Зеленский получает чашку натовского кофе вместо членства в НАТО от премьер-министра Нидерландов Рютте.
2023-07-13T14:20
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в мире, украина, нидерланды, вильнюс, владимир зеленский, марк рютте, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Вильнюс, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
Зеленского подняли на смех во время встречи с премьер-министром Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Рютте отказался выпить кофе президента Украины Зеленского