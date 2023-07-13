https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1884014957.html

Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО

Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что вся территория Швеции представляет интерес для альянса. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T16:11

2023-07-13T16:11

2023-07-13T16:11

в мире

швеция

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что вся территория Швеции представляет интерес для альянса. "У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море... Границы с Норвегией и Финляндией обеспечивают лучшую координацию сухопутных войск. Затем, у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море... Интерес представляет вся Швеция", - сказал Столтенберг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш отметил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы.

https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883933395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, йенс столтенберг, нато