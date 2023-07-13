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Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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16:11 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1884014957.html
Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО
Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что вся территория Швеции представляет интерес для альянса. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T16:11
2023-07-13T16:11
в мире
швеция
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что вся территория Швеции представляет интерес для альянса. "У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море... Границы с Норвегией и Финляндией обеспечивают лучшую координацию сухопутных войск. Затем, у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море... Интерес представляет вся Швеция", - сказал Столтенберг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш отметил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы.
https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883933395.html
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в мире, швеция, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг заявил, что вся территория Швеции представляет интерес для НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО интересует вся Швеция, включая ее ВМС в Балтийском море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью шведскому телеканалу SVT, что вся территория Швеции представляет интерес для альянса.
"У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море... Границы с Норвегией и Финляндией обеспечивают лучшую координацию сухопутных войск. Затем, у нас есть военно-морские силы Швеции в Балтийском море... Интерес представляет вся Швеция", - сказал Столтенберг.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш отметил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены. Кроме того, депутаты турецкого парламента с 1 июля ушли на летние каникулы.
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