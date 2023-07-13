В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО
Глава МИД Билльстрем: парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции в НАТО к октябрю
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYATФлаг Швеции в Стокгольме
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYAT
Флаг Швеции в Стокгольме . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 Nyheterna.
"Нам еще предстоит посмотреть, потому что турецкий парламент еще не ушел на летние каникулы... Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать (заявку - ред.) в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы в Вильнюсе (на саммите НАТО - ред.), который заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода", - сказал Билльстрём.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.