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В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
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12:04 13.07.2023 (обновлено: 12:08 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883933395.html
В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО
В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023
В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО
Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:04
2023-07-13T12:08
в мире
швеция
турция
вильнюс
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 Nyheterna. "Нам еще предстоит посмотреть, потому что турецкий парламент еще не ушел на летние каникулы... Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать (заявку - ред.) в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы в Вильнюсе (на саммите НАТО - ред.), который заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода", - сказал Билльстрём. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html
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в мире, швеция, турция, вильнюс, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато
В мире, Швеция, Турция, Вильнюс, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО
В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО

Глава МИД Билльстрем: парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции в НАТО к октябрю

© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYATФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© iStock.com / EL MEHDI EL KHAYYAT
Флаг Швеции в Стокгольме . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 Nyheterna.
"Нам еще предстоит посмотреть, потому что турецкий парламент еще не ушел на летние каникулы... Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать (заявку - ред.) в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы в Вильнюсе (на саммите НАТО - ред.), который заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода", - сказал Билльстрём.
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В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО.
В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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Турция все еще может не одобрить заявку Швеции в НАТО, пишут СМИ
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В миреШвецияТурцияВильнюсХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергЕвросоюзНАТО
 
 
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