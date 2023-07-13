https://ria.ru/20230713/shvetsiya-1883933395.html

В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО

В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО - РИА Новости, 13.07.2023

В Швеции рассказали, когда в Турции могут одобрить заявку страны в НАТО

Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:04

2023-07-13T12:04

2023-07-13T12:08

в мире

швеция

турция

вильнюс

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

евросоюз

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Турецкий парламент может ратифицировать заявку Швеции в НАТО "в любое время", это может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём в интервью телеканалу TV4 Nyheterna. "Нам еще предстоит посмотреть, потому что турецкий парламент еще не ушел на летние каникулы... Можно в любое время созвать парламент, а также можно ратифицировать (заявку - ред.) в любое время. Я также воспользовался возможностью поговорить с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в последние часы в Вильнюсе (на саммите НАТО - ред.), который заверил и дал ясный ответ, что парламент может быть открыт в любое время в течение этого периода", - сказал Билльстрём. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО. В понедельник Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш сообщил в среду, что сроки поступления в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.

https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html

https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883674797.html

швеция

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вильнюс

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Дарья Буймова

в мире, швеция, турция, вильнюс, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз, нато