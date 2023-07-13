https://ria.ru/20230713/shtraf-1883972904.html

ГД приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

ГД приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам - РИА Новости, 13.07.2023

ГД приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T14:07

2023-07-13T14:07

2023-07-13T14:07

россия

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний Минюста в области законодательства об иноагентах. Изменения планируется внести в статью 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей", - говорится в тексте законопроекта. При этом комитет ко второму чтению одобрил поправку, которая вводит штрафы не только за невыполнение "предписания", но и "предупреждения". Законопроекты были внесены в ГД 26 апреля главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.

https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html

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Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, госдума рф, общество