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Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 13.07.2023
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01:36 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883871639.html
Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций
Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 13.07.2023
Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T01:36
2023-07-13T01:36
россия
сша
германия
владимир путин
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в американском минфине. "Сегодня и вчера заместитель министра финансов Уолли Адейемо ездил в Германию на встречи с правительственными партнерами и бизнес-лидерами для обсуждения совместных усилий… по борьбе с обходом (антироссийских - ред.) санкций", - говорится в заявлении. Также в ходе встреч обсуждались возможности "создания надежных и устойчивых цепочек поставок чистой энергетики и расширения энергетической безопасности в США и Европе". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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россия, сша, германия, владимир путин, министерство финансов сша
Россия, США, Германия, Владимир Путин, Министерство финансов США
Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций

Замминистра финансов США Адейемо обсудил в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в американском минфине.
«
"Сегодня и вчера заместитель министра финансов Уолли Адейемо ездил в Германию на встречи с правительственными партнерами и бизнес-лидерами для обсуждения совместных усилий… по борьбе с обходом (антироссийских - ред.) санкций", - говорится в заявлении.
Также в ходе встреч обсуждались возможности "создания надежных и устойчивых цепочек поставок чистой энергетики и расширения энергетической безопасности в США и Европе".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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