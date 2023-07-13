https://ria.ru/20230713/sanktsii-1883871639.html

Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций

Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 13.07.2023

Минфин США обсудил с бизнесом в ФРГ борьбу с обходом антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T01:36

2023-07-13T01:36

2023-07-13T01:36

россия

сша

германия

владимир путин

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в американском минфине. "Сегодня и вчера заместитель министра финансов Уолли Адейемо ездил в Германию на встречи с правительственными партнерами и бизнес-лидерами для обсуждения совместных усилий… по борьбе с обходом (антироссийских - ред.) санкций", - говорится в заявлении. Также в ходе встреч обсуждались возможности "создания надежных и устойчивых цепочек поставок чистой энергетики и расширения энергетической безопасности в США и Европе". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230712/abramovich-1883787161.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, германия, владимир путин, министерство финансов сша