https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1884060274.html
Подозреваемый в убийстве Ржицкого ответил на вопрос о спецслужбах Украины
Подозреваемый в убийстве Ржицкого ответил на вопрос о спецслужбах Украины - РИА Новости, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве Ржицкого ответил на вопрос о спецслужбах Украины
Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве Станислава Ржицкого, замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщил, что не... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:38
2023-07-13T18:38
2023-07-13T18:38
украина
краснодар
цюрих
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сергей Денисенко, которого подозревают в убийстве Станислава Ржицкого, замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, сообщил, что не связан со спецслужбами Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. Ранее подозреваемого арестовали до 10 сентября. "Я с ними (спецслужбами Украины) не работаю", - сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов. Он также добавил, что пойти на преступление стало его личным решением. За убийство ему ничего не обещали, а об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации он не знал. По словам Денисенко, он сам купил билеты и планировал улететь в Цюрих к жене и детям. По данным МВД РФ, Сергей Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине.
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украина, краснодар, цюрих
Украина, Краснодар, Цюрих
Подозреваемый в убийстве Ржицкого ответил на вопрос о спецслужбах Украины
Подозреваемый в убийстве Ржицкого опроверг данные о сотрудничестве со спецслужбами Украины