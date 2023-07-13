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Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что следил за ним около месяца
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что следил за ним около месяца - РИА Новости, 13.07.2023
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что следил за ним около месяца
Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, заявил, что следил за жертвой... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T18:31
2023-07-13T18:31
2023-07-13T20:41
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КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, заявил, что следил за жертвой около месяца. "Следил. Меньше месяца", — сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов.О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".Во вторник в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем. По данным МВД, мужчину поймали на съемной квартире. На допросе мужчина признался, что его завербовали на Украине, однако сегодня он заявил, что не связан со спецслужбами киевского режима. Как сообщал подозреваемый, за убийство ему ничего не обещали, а об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации он не знал. После совершения преступления Денисенко планировал улететь в Цюрих к жене и детям. Суд арестовал мужчину до 10 сентября.Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
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швейцария, турция, цюрих
Подозреваемый в убийстве Ржицкого заявил, что следил за ним около месяца
Подозреваемый в убийстве Ржицкого Денисенко заявил, что следил за офицером около месяца
КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, заявил, что следил за жертвой около месяца.
«
"Следил. Меньше месяца", — сказал Денисенко, отвечая на вопрос журналистов.
О смерти офицера стало известно в понедельник, его застрелили в спину во время пробежки. До перехода на работу в мэрию Ржицкий командовал подлодкой "Краснодар".
Во вторник в Туапсе по подозрению в его убийстве задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения, у него нашли пистолет с глушителем. По данным МВД, мужчину поймали на съемной квартире. На допросе мужчина признался, что его завербовали на Украине
, однако сегодня он заявил, что не связан со спецслужбами киевского режима. Как сообщал подозреваемый, за убийство ему ничего не обещали, а об увольнении Ржицкого из армии еще до начала спецоперации он не знал.
После совершения преступления Денисенко планировал улететь в Цюрих к жене и детям. Суд арестовал мужчину до 10 сентября.
Станислав Ржицкий фигурировал в базе украинского сайта "Миротворец". Этот ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, деятелей Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины". При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицал, что Киев имеет отношение к убийству российского офицера.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства Ржицкого в Краснодаре