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СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:37
2023-07-13T11:37
2023-07-13T14:37
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
краснодарский край
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе допроса Денисенко признал вину в убийстве Ржицкого.Заседание суда пройдет сегодня в Краснодаре.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар, Краснодарский край
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого
Следствие ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого