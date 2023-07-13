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СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого

СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023

СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:37

2023-07-13T11:37

2023-07-13T14:37

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

краснодарский край

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе допроса Денисенко признал вину в убийстве Ржицкого.Заседание суда пройдет сегодня в Краснодаре.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край