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СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
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11:37 13.07.2023 (обновлено: 14:37 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/rzhitskiy-1883923627.html
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого - РИА Новости, 13.07.2023
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого
Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:37
2023-07-13T14:37
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
краснодарский край
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале СК РФ."Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе допроса Денисенко признал вину в убийстве Ржицкого.Заседание суда пройдет сегодня в Краснодаре.По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
краснодар
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар, Краснодарский край
СК ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого

Следствие ходатайствует об аресте Денисенко, признавшегося в убийстве Ржицкого

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкСергей Денисенко на допросе в Следственном комитете РФ. Кадр видео
Сергей Денисенко на допросе в Следственном комитете РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Денисенко на допросе в Следственном комитете РФ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, признавшегося в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе допроса Денисенко признал вину в убийстве Ржицкого.
Заседание суда пройдет сегодня в Краснодаре.
По данным МВД РФ, Денисенко поймали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. Мужчина признался на допросе, что его завербовали на Украине. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КраснодарКраснодарский край
 
 
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