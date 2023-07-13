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Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска - РИА Новости, 13.07.2023
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11:44 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/rozysk-1883925808.html
Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска
Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска - РИА Новости, 13.07.2023
Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска
Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:44
2023-07-13T11:44
безопасность
россия
китай
игорь краснов
ван сяохун
интерпол
нато
генеральная прокуратура рф
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал он на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном. Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. "Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов. Кроме того, генпрокурор указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи". "В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил Краснов. Ранее в четверг российский генпрокурор встретился с министром юстиции Китая Хэ Жун. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.
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безопасность, россия, китай, игорь краснов, ван сяохун, интерпол, нато, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Китай, Игорь Краснов, Ван Сяохун, Интерпол, НАТО, Генеральная прокуратура РФ
Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска

Краснов: НАТО прилагает усилия для подрыва институтов розыска и выдачи преступников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал он на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном.
Игорь Чуян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. "Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов.
Кроме того, генпрокурор указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи". "В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил Краснов.
Ранее в четверг российский генпрокурор встретился с министром юстиции Китая Хэ Жун. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"
1 августа 2022, 10:00
 
БезопасностьРоссияКитайИгорь КрасновВан СяохунИнтерполНАТОГенеральная прокуратура РФ
 
 
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