https://ria.ru/20230713/rozysk-1883925808.html

Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска

Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска - РИА Новости, 13.07.2023

Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска

Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:44

2023-07-13T11:44

2023-07-13T11:44

безопасность

россия

китай

игорь краснов

ван сяохун

интерпол

нато

генеральная прокуратура рф

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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал он на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном. Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. "Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов. Кроме того, генпрокурор указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи". "В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил Краснов. Ранее в четверг российский генпрокурор встретился с министром юстиции Китая Хэ Жун. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.

https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html

https://ria.ru/20220801/tarabrin-1806223364.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, китай, игорь краснов, ван сяохун, интерпол, нато, генеральная прокуратура рф