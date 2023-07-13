Краснов заявил, что страны НАТО подрывают институт международного розыска
Краснов: НАТО прилагает усилия для подрыва институтов розыска и выдачи преступников
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал он на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном.
Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. "Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов.
Кроме того, генпрокурор указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи". "В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил Краснов.
Ранее в четверг российский генпрокурор встретился с министром юстиции Китая Хэ Жун. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве двух ведомств, проект которого будет разрабатывать Генпрокуратура РФ.