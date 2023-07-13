В ЕК ответили на вопрос о подключении дочки Россельхозбанка к SWIFT
В ЕК заявили о готовности к разным решениям по подключению дочки Россельхозбанка к SWIFT
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. ЕС готов к любым решениям, способствующим продлению черноморской зерновой инициативы, но при этом продолжит ограничивать возможности России для ведения спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, ведутся ли в ЕС переговоры по подключению российского банка к SWIFT.
Ранее источник в Анкаре, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости, что предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий.
"Мы, несомненно, готовы рассматривать все решения, которые способствуют реализации нашей цели, но продолжим при этом делать так, чтобы возможности России вести войну на Украине были максимально ограничены", - сказал представитель Еврокомиссии РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.