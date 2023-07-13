https://ria.ru/20230713/rosselkhozbank-1884075636.html

В ЕК ответили на вопрос о подключении дочки Россельхозбанка к SWIFT

В ЕК ответили на вопрос о подключении дочки Россельхозбанка к SWIFT - РИА Новости, 13.07.2023

В ЕК ответили на вопрос о подключении дочки Россельхозбанка к SWIFT

ЕС готов к любым решениям, способствующим продлению черноморской зерновой инициативы, но при этом продолжит ограничивать возможности России для ведения... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T20:23

2023-07-13T20:23

2023-07-13T20:28

еврокомиссия

swift

экономика

в мире

россельхозбанк

владимир путин

зерновая сделка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. ЕС готов к любым решениям, способствующим продлению черноморской зерновой инициативы, но при этом продолжит ограничивать возможности России для ведения спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, ведутся ли в ЕС переговоры по подключению российского банка к SWIFT.Ранее источник в Анкаре, знакомый с переговорным процессом вокруг черноморской зерновой инициативы, сообщил РИА Новости, что предполагаемый план ЕС по подключению "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT требует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки, это будет сложный процесс, требующий времени и усилий."Мы, несомненно, готовы рассматривать все решения, которые способствуют реализации нашей цели, но продолжим при этом делать так, чтобы возможности России вести войну на Украине были максимально ограничены", - сказал представитель Еврокомиссии РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230713/pismo-1884067124.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврокомиссия, swift, экономика, в мире, россельхозбанк, владимир путин, зерновая сделка, оон, турция, украина, россия